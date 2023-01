"Ha patteggiato per estorsione, no al permesso di soggiorno"

Gli accertamenti sono stati compiuti dalla questura di Ravenna (foto di repertorio)

Ravenna, 2 gennaio 2023 – Il reato per il quale aveva patteggiato la pena - l’estorsione continuata - è di quelli ostativi "all’ammissione di uno straniero in Italia". Un meccanismo che "viene meno solo in presenza di legami familiari". In questo caso l’uomo si era sposato con una connazionale regolare, ma lo aveva fatto dopo la decisione della Questura di Ravenna di negargli il rinnovo del permesso di soggiorno. È quanto ha chiarito il Consiglio di Stato respingendo il ricorso di un cittadino di origine senegalese domiciliato in provincia di Ravenna e da anni con un lavoro stabile. Nella sentenza i giudici romani hanno ricordato come nel 2020 il Tar di Bologna avesse sottolineato che dalla pena irrogata (due anni quattro mesi di reclusione e 600 euro di multa) per un reato grave, "si evince lo scarso inserimento sociale e familiare dello straniero" nonostante "la lunga permanenza in Italia" e la "regolare attività lavorativa". La Terza sezione del Consiglio di Stato – presidente Michele Corradino – ricorda la normativa del 2002 che stabilisce come in Italia "non è ammesso lo straniero che sia considerato una minaccia per l’ordine pubblico e per la sicurezza dello Stato, o che risulti condannato, anche con sentenza non...