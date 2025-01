Estorsione tra foto e video hot. Lughese assolto in appello

Lui lughese e lei abruzzese, non si erano mai incontrati. E così il loro rapporto era rimasto sempre confinato in un contesto di piacere virtuale fatto di un reciproco scambio di fotografie e filmati a luci rosse andato avanti tra l’autunno del 2017 e la primavera del 2018. Una situazione che a un 57enne romagnolo era costato, oltre al matrimonio, anche una condanna in primo grado nel settembre del 2022 a cinque anni di reclusione per estorsione e diffamazione. Nel primo pomeriggio di ieri la corte d’appello di Bologna ha riscritto la vicenda, perlomeno dal punto di vista giudiziario, assolvendo l’uomo dal più importante dei due reati contestati - l’estorsione - "per non aver commesso il fatto", così come chiedeva l’avvocato difensore Nicola Casadio. E ha confermato la sola diffamazione per la parziale diffusione di video hot (uguale a 800 euro di multa).

Secondo la procura generale, che aveva chiesto la conferma integrale della condanna, l’uomo si sarebbe fatto inviare da quella donna immagini e filmati che la ritraevano in atteggiamenti intimi, minacciando di renderli pubblici e inducendola così a una serie di versamenti di denaro per un totale di 480 euro.

Inoltre ne avrebbe leso la reputazione girando quel materiale ad alcune amiche di lei nonché al marito della donna. A suo tempo, una volta interrogato, il 57enne aveva raccontato di avere conosciuto in Rete quella donna sette anni prima, instaurando un’amicizia che con il passare dei mesi si era fatta via via più piccante, nonostante entrambi fossero all’epoca sposati. E aveva confermato i versamenti ricevuti da lei, attribuendoli però a un aiuto che l’amante virtuale aveva voluto dargli in un momento di difficoltà economica. Aveva inoltre spiegato che con l’abruzzese si sentiva praticamente tutti i giorni scambiando numerosi messaggi tramite whatsapp.

In aula a Ravenna i due coniugi abruzzesi avevano in un certo senso confermato il contesto della vicenda. Lei aveva riferito che mandava quei video a un uomo praticamente sconosciuto "perché mi sentivo trascurata da mio marito". Quest’ultimo, non senza imbarazzo, aveva ammesso: "È vero, sono sempre al lavoro". Finché un giorno aveva ricevuto un messaggio, da un profilo Messanger a lui sconosciuto, nel quale gli si svelavano le prove del tradimento virtuale della consorte. "Mia moglie mi ha detto che mandava quel materiale perché costretta". Spettacoli di autoerotismo che il lughese aveva meticolosamente conservato su un dvd. La difesa, per escludere l’estorsione, ha puntato su due aspetti: anzitutto che quei video l’imputato li aveva girati al marito su sua richiesta; in secondo luogo che la donna reggeva il gioco. E anche dopo i primi versamenti, sarebbe stata lei a cercare un contatto continuando a inviargli commenti e immagini dal contenuto equivoco.