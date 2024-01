Estratti i biglietti vincenti della lotteria Ior. I numeri dei primi tre

Si è tenuta sabato l’estrazione dei 66 biglietti vincenti della Lotteria Ior dal titolo “A Natale vinci per aiutare”: un grande gioco che supporta la ricerca scientifica, per sostenere il lavoro dei ricercatori dell’Irst di Meldola e portare al più presto le più innovative opportunità di cura. Sono stati distribuiti 51.352 biglietti (17.444 in provincia):, per un incasso di più di 128.000 euro (37mila quelli aggiunti dagli sponsor). L’iniziativa ha portato alla causa della ricerca scientifica oncologica 165mila euro. Di seguito l’elenco dei primi tre biglietti vincenti relativi alla Lotteria relativi alla provincia, esigibili presso la sede Ior di riferimento (a Ravenna è in via Salara 36-38) entro 90 giorni. 1. Automobile Dacia Sandero Streetway* * IVA, IPT e messa su strada a carico del vincitore – biglietto n. 75463; 2. Ombrellone e 2 lettini per stagione 2024 al Bagno Bologna di Punta Marina + €200 Buoni Spesa COFRA – biglietto n. 61233; 3. Weekend in un capoluogo italiano in Hotel 4 Stelle per due persone compresa colazione ed un’esperienza by Agenzia Viaggi La Trottola + Bicicletta by Deka Sport – biglietto n. 63805