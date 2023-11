‘Estremo 2023’, serata a Giovecca con Randi e Antolini

Prima l’alluvione che lo scorso maggio ha messo in ginocchio mezza Romagna e appena poco più di mesi dopo, il 22 luglio, un devastante tornado che ha flagellato parte della Bassa Romagna e aree limitrofe, con raffiche di vento fino a 300 chilometri orari. Senza dimenticare il mese da poco trascorso, archiviato come l’ottobre più bollente della storia. Un anno che ha mostrato cosa è il presente e cosa ci potrà riservare il futuro climatico. Per questo è stata organizzata la serata ‘Estremo 2023’, stasera alle 20.30 al cento civico in via Ferrara a Giovecca, con Pier Luigi Randi (presidente dell’Associazione Meteo Professionisti e consulente ItaliaMeteo) e Paride Antolini, presidente dell’Ordine dei Geologi dell’Emilia-Romagna, che racconteranno di come sta cambiando rapidamente il clima e di come dovremo imparare a coesistere con la natura che ci circonda. Un incontro per diventare cittadini consapevoli delle vulnerabilità del nostro territorio e delle soluzioni per renderlo più vivibile. Durante la serata sarà visitabile la mostra fotografica ‘L’acqua non conosce confini’, realizzata da Franco Ferretti e Doriana Rambelli. A organizzare l’iniziativa è ‘Gea – Il Giardino del Tempo’ (parco didattico geologico e sensoriale di Giovecca, anch’esso non risparmiato dal tornado), assieme alla Consulta di Decentramento di Giovecca-Frascata-Passogatto e a quella di Voltana-Chiesanuova-Ciribella. Per informazioni cell. 339.1669809, 348.9201150.

Lu.Sca.