Ettore Bassi in ’Trappola per topi’

Da lunedì a mercoledì prossimo, al teatro Masini di Faenza (piazza Nenni 3), alle 21 andrà in scena lo spettacolo ’Trappola per topi’, tratto dall’omonimo romanzo di Agatha Christie. La rappresentazione teatrale sarà interpretata da Ettore Bassi, Claudia Campagnola, Dario Merlini, Stefano Annoni, Maria Lauria, Marco Casazza, Matteo Palazzo e Raffaella Anzalone, per la regia di Giorgio Gallione.

Tutti gli interpreti della commedia saranno anche protagonisti del consueto incontro con gli artisti, che si terrà martedì alle 18. L’ingresso all’incontro è gratuito. Lo spettacolo ’originale’ è andato in scena per la prima volta il 25 novembre 1952, all’Ambassadors Theatre di Londra, e da allora è diventato un cult che ancora oggi viene riproposto.

"Non è consueto per me, spesso regista drammaturgo in proprio, misurarmi con un classico della letteratura teatrale – spiega il regista Gallione –. ’Trappola per topi’ ha un plot ferreo e incalzante, è impregnata di suspense e ironia, ed è abitata da personaggi che non sono mai solo silhouette o stereotipi di genere, ma creature bizzarre e ambigue il giusto per stimolare e permettere una messa in scena non polverosa o di cliché"

Una commedia scritta e nata negli anni ’50, ma per certi versi ancora attuale, come racconta Gallione. "I personaggi nascono nella loro epoca, ma sono vivi e rappresentabili oggi, perché i conflitti, le ferite esistenziali, i segreti che ognuno di loro esplicita o nasconde, sono quelli dell’uomo contemporaneo, dell’io diviso, della pazzia inconsapevole. E credo riusciremo a dimostrarlo grazie alla potenza senza tempo di Agatha Christie, ma anche e soprattutto con il talento e l’adesione di una compagnia di artisti che gioca seriamente con un’opera ‘chiusa’ e precisa come una filigrana, che però lascia spazio all’invenzione e alla sorpresa, una promessa di imprevedibilità e insieme di esattezza. E poi c’è la neve, la tormenta, l’incubo dell’isolamento e della bivalenza, il sospetto e la consapevolezza che il confine tra vittima e carnefice può essere superato in qualsiasi momento. Ingredienti succosi ed intriganti che spero intrappoleranno il pubblico".

Biglietti: da 16 a 29 euro.

Prevendite: da lunedì dalle 10 alle 13 nellla biglietteria del Teatro Masini. Prenotazioni telefoniche: 0546 21306 nei giorni di prevendita dalle 11 alle 13. Diritto di prevendita e di prenotazione telefonica: 1 euro.

Biglietti online su Vivaticket.

Info: 0546 21306 e www.accademiaperduta.it