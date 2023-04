Ettore Muti, archiviazione “fantasma” Consulta antifascista in Cassazione

Tutto archiviato e tutti a casa. E così la saga legata alle commemorazioni di Ettore Muti, sembrava ormai tramontata. E invece un colpo di scena è arrivato proprio dal gip Andrea Galanti nel decreto con cui il 20 marzo scorso aveva archiviato la posizione di 29 simpatizzanti di destra per fatti del 23 agosto 2020. Nel fascicolo – si legge – “era presente anche una ulteriore opposizione all’archiviazione riguardante un altro procedimento”, sempre legato a Muti, e, “evidentemente per errore”, confluita tra le carte del caso ora definitivamente chiuso. Si tratta di un fascicolo maturato sotto alle mura del cimitero, là dove ogni anno ad agosto viene ricordato Muti, e con i nomi di 34 indagati la cui posizione il 7 dicembre scorso era stata archiviata all’insaputa dei diretti interessati dato che non c’era stata alcuna udienza. Una notizia inedita per tutti insomma: anche per chi aveva proposto l’opposizione, finita poi nella cartella sbagliata. Ovvero Carlo Boldrini – figlio del comandante partigiano Arrigo ‘Bulow’ Boldrini – come presidente della consulta provinciale antifascista. Il suo avvocato Andrea Maestri, ha ora imboccato una strada tutt’altro che comune dato che è percorribile solo per vizi di legittimità: il reclamo in Cassazione.

I fatti al centro del caso, si riferiscono alla commemorazione del 21 agosto scorso. Secondo la richiesta di archiviazione del pm Silvia Ziniti datata 20 ottobre, “nessun saluto fascista o romano era stato fatto dai manifestanti: solo alcuni” aveva portato “la mano destra al petto mentre pronunciavano ‘presente!’”. Una condotta che “non appare manifestazione esteriore di gruppi con finalità antidemocratiche” né diretta a “favorire la diffusione di idee fondate su superiorità, odio etnico o razziale”. E poi – aveva sottolineato il pm – quella dell’associazione Arditi d’Italia, era stata una “manifestazione regolarmente autorizzata”. Invece era stato “proprio il gruppo antagonista antifascista – cui appartengono gli odierni esponenti – ad avere organizzato una contromanifestazione non autorizzata commettendo anche”, in un caso, “illeciti penali” approdati a un decreto di condanna (pm Marilù Gattelli). Ecco tracciato il solco lungo il quale l’avvocato Maestri, ha ora chiesto alla Cassazione di ripetere tutto davanti al gip annullando il decreto di archiviazione del 7 dicembre. Ad di là degli aspetti legati alla forma, nel merito, a suo avviso, “anche se i manifestanti non hanno fatto il saluto romano, hanno comunque per tre volte fatto la ‘chiamata del presente’”, così come da relazione della Digos. Il legale ha qui citato una sentenza della Cassazione del 2014 che “ha ritenuto reato la chiamata”. Come dire che “non esiste solo il saluto romano quale gesto simbolico del disciolto partito fascista”. Ciò, assieme alla “pubblica esaltazione di un esponente del partito fascista”, come Muti, “costituiscono flagrante e oggettiva apologia del fascismo”. Il legale ha da ultimo censurato il passaggio della richiesta di archiviazione relativo alla contromanifestazione in quanto si confonde “la consulta provinciale antifascista con altri gruppi: né Boldrini né Maestri hanno mai organizzato o partecipato alla contromanifestazione del 21 agosto”. In attesa del responso dei magistrati romani, da qualunque prospettiva guardiate la vicenda, ci sentiamo di fornirvi da subito una sicurezza: la saga di Muti non finirà mai.

Andrea Colombari