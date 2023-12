Martedì il vicesindaco Eugenio Fusignani ha incontrato, nella Rsa parrocchiale ‘Casa dei nonni’ San Giuseppe Cottolengo di Castiglione di Ravenna, Evelina Mazza nel giorno del suo centesimo compleanno. La neocentenaria, circondata dall’affetto dei figli Sandra, Bruna, Giorgio, Gianni e dei nipoti, ha ricevuto dal vicesindaco un mazzo di fiori e una pergamena. Tante le persone presenti che, insieme a don Aldo, ad Anton, direttore della Rsa e agli ospiti della ‘Casa dei nonni’, hanno festeggiato Evelina e, per l’occasione, si sono scambiati gli auguri per le prossime festività natalizie. Un bel regalo per la signora Evelina è venuto anche dalla telefonata d’auguri ricevuta dal figlio Franco dall’India, paese nel quale si trova attualmente per lavoro.