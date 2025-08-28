Euro Company, +16%. Fatturato a 161 milioni

Euro Company, azienda specializzata nella produzione e commercializzazione di frutta secca ed essiccata con sede a Godo di Russi (Ravenna), ha chiuso con l’esercizio fiscale 2024/25 con un fatturato che si attesta attorno ai 161 milioni di euro e una crescita del 16% rispetto all’anno precedente. Un risultato economico brillante, accompagnato dall’impegno concreto verso la propria comunità, interna ed esterna. Per quanto riguarda il welfare aziendale, particolare attenzione è stata dedicata alle misure a sostegno della genitorialità, con l’estensione del congedo di paternità fino a 30 giorni per i neopapà e l’integrazione fino al 100% della tredicesima e quattordicesima mensilità per le lavoratrici che usufruiscono del congedo di maternità anticipata o obbligatoria. Tra le altre iniziative rientrano anche l’assistenza sanitaria integrativa estesa ai familiari e l’apertura del servizio mensa aziendale “Taste the Change”. Coerentemente con l’essere società benefit — che prevede la destinazione del 10% degli utili netti a finalità di beneficio comune — Euro Company (foto, il dg Maurizio Castagnoli), attraverso la Fondazione Ossigeno, ha contribuito al completamento dell’Ospedale di Comunità di Russi.