+ Europa, incontro sul referendum

Il gruppo +Europa Ravenna promuove per oggi un incontro pubblico dedicato al tema della cittadinanza italiana. L’appuntamento, dal titolo Caffè di Cittadinanza, si svolgerà alle ore 17 presso il bar ristorante Alchimia, in via Magazzini Anteriori 31, nella zona Darsena di Ravenna. L’Iniziativa nasce in vista del referendum in programma l’8 e il 9 giugno con cui l’elettorato sarà chiamato a esprimersi sulla proposta di riduzione da 10 a 5 anni del periodo di residenza legale richiesto ai cittadini stranieri per richiedere la cittadinanza italiana. Durante l’incontro, alcuni esponenti di +Europa Ravenna insieme con i rappresentanti delle associazioni ravennati e delle comunità straniere, illustreranno i contenuti del quesito referendario.