‘Europa suite’, un inno di pace al Mic La nuova opera di Matteo Ramon Arevalos

Stasera, alle 21, per l’Emilia-Romagna Festival va in scena a Faenza, presso il Museo Internazionale delle Ceramiche, il concerto ’Europa suite’: un inno alla pace in cui sarà presentata in prima italiana la nuova composizione di Matteo Ramon Arevalos, ’Europa suite’, per voce, flauto, violino, chitarra, elettronica e pianoforte, nata come messaggio di vicinanza al popolo ucraino. Ne sono interpreti il quartetto formato da Vanni Montanari al flauto, Roberto Noferini al violino, Donato D’Antonio alla chitarra e lo stesso Matteo Ramon Arevalos al pianoforte ed elettronica, insieme alla voce di Camilla Lopez. Le parole dei capolavori letterari di Dante, Shakespeare, Lucrezio, Sofocle e Sicilo, interpretati da Camilla Lopez, intrecciano le e melodie delle composizioni musicali evocando nel pubblico un senso di comunione che ben si sposa all’intento di fondo del festival, ovvero il messaggio di pace. Il concerto fa parte di ’In tempo 2023’, la rassegna musicale estiva organizzata dalla scuola di musica ’Sarti’ di Faenza. Biglietti 5 euro, ingresso gratuito fino ai 10 anni.