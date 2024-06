Europee, cala l’affluenza . Male la città e Faenza. Il Pd non molla l’osso. Oggi i primi verdetti

E’ il crollo verticale dell’affluenza il dato che più salta agli occhi nella notte elettorale: la soglia psicologica del 50% dei votanti non viene infranta nei comuni maggiori, ma per un soffio. A Ravenna è andato alle urne il 52,93% dei cittadini, in calo di dieci punti rispetto al 63,67% del 2019. A Faenza il crollo è solo leggermente più contenuto: 56,03% rispetto al 64,50% di cinque anni fa. Le proporzioni cambiano nei comuni in cui la tornata amministrativa ha avuto la parziale funzione di catalizzatore: a Lugo, complici le contemporanee elezioni del sindaco e del consiglio comunale, si è recato alle urne il 64,31% dei cittadini, contro il 72,72 del ‘19. Pure a Cervia l’affluenza ha sostanzialmente tenuto: il 63,71% delle europee 2024 è di meno di cinque punti percentuali inferiore rispetto al 68,56% del 2019. Soltanto a Solarolo l’affluenza ha superato l’asticella del 70%: esattamente il 70,13% degli aventi diritto. Dopo Ravenna e Faenza le maglie nere del voto sono Riolo Terme, con l’affluenza al 55,31%, Bagnara con il 56,61% – ma in entrambi si votava solo per le europee –, e Cotignola: nel comune in cui si presentava un solo candidato sindaco si è recato alle urne appena il 59,54% degli aventi diritto. A Casola Valsenio, nonostante il candidato sindaco fosse uno solo, l’affluenza alle europee ha comunque toccato il 69,76%: è il secondo dato più alto della provincia. Alle contemporanee comunali l’affluenza è stata invece universalmente più alta: il dato provinciale è del 62,96%.

Quasi ovunque il voto per il sindaco ha portato alle urne più del 60% degli aventi diritto: l’affluenza ha toccato il 62,34% ad Alfonsine; il 62,52 a Bagnacavallo; il 66,55 a Brisighella; il 71,70% a Casola; il 63,87 a Castel Bolognese; il 62,60 a Cervia; il 60,86 a Conselice; il 60,28 a Cotignola; il 63,06 a Fusignano; il 63,21 a Lugo; il 58,94 a Massa Lombarda; il 62,80 a Russi; il 67,55 a Sant’Agata; il 69,13 a Solarolo. Quando arrivano le prime proiezioni, la situazione si presenta decisamente sfaccettata: a Ravenna e Faenza il Pd può dirsi trionfatore, con il 37% dei voti nel capoluogo e il 40% nella seconda città (a livello provinciale il ‘partitone’ tocca il 38%). Fratelli d’Italia nelle due maggiori città si ferma tra il 25 e il 26%, lo stesso dato provinciale (a Faenza il terzo posto è sorprendentemente appannaggio nelle prime proiezioni dell’Alleanza Verdi-sinistra). Nei piccoli comuni, dove si andava al voto anche per le comunali, gli equilibri sono diversi: a Brisighella nelle prime proiezioni Fratelli d’Italia raccoglie una messe di voti: il partito di Giorgia Meloni sotto i Tre Colli tocca addirittura il 41%, tallonato dal Pd al 27% e da Lega e Forza Italia, terza e quarta, con l’8,7% e il 6,6%. Abbastanza per profilare una riconferma del centrodestra pure alle comunali. A Bagnacavallo e Casola è in testa invece il Pd con il 41%, mentre Fratelli d’Italia appare ferma al 26 e al 33%. Filippo Donati