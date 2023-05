Evacuata la comunità Giovanni XXIII

Durante la scorsa notte gli elicotteri dei soccorsi hanno evacuato la Comunità Terapeutica di Albereto di Faenza della comunità Papa Giovanni XXIII. L’acqua ha invaso il giardino arrivando a più di due metri, costringendo le persone a rifugiarsi al secondo piano, che sono poi state prelevate dalla finestra e portate in un centro a Forlì. "Sono tante le nostre famiglie che hanno cantine e case allagate – dice Elisabetta Cimatti, responsabile della comunità – alcune persone sono state prelevate e spostate in altre nostre abitazioni". Mercoledì è stata evacuata anche la casa famiglia San Giovanni Bosco a Faenza, che ospita ragazzi sia in maniera residenziale che in diurno e con disabilità intellettiva. Dopo ore passate al piano alto della casa sono stati recuperati dal soccorso.

"Stiamo valutando da dove iniziare -afferma Elisabetta Cimatti- c’è tanto bisogno di aiuto per riuscire a ripristinare i servizi minimi. Un grazie – conclude – alla solidarietà ricevuta: parenti e amici si sono resi disponibili per ospitare, preparare pasti e aiutare a".

Caterina Penazzi