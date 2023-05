Evacuati 500 residenti Rientrati a sera

Sono state circoscritte le fiamme che per tutta la giornata di ieri hanno avvolto parte dell‘impianto Caviro di via Convertite. I residenti della zona rossa sono potuti tornare nelle loro abitazioni già ieri sera. Le aziende che si trovano nel quadrilatero individuato dalle vie Morgagni, Dal Prato, Convertite e via Piero della Francesca hanno avuto il via libera per riprendere le attività stamattina alle 8. I tecnici di Arpae sono al lavoro per eseguire campionature della qualità dell‘aria. Le prime analisi e i primi risultati escludono la presenza di sostanze tossiche e nocive. La Caviro, il colosso industriale in cui si è sviluppato il rogo che ieri ha tenuto la Romagna nuovamente con il fiato sospeso, rientrava già nel novero di imprese per le quali esiste un piano di evacuazione e messa in sicurezza in caso di emergenze come questa. La decisione di evacuare lavoratori e residenti nel raggio di un chilometro è stata presa in pochi minuti dopo la notizia dell‘avvio dell‘incendio, che fortunatamente non ha causato né vittime né feriti, nonostante le fiamme di dimensioni spaventose che stavano divorando una struttura. In tutto sono state migliaia le persone movimentate: circa 500 i residenti, poco più di un centinaio gli operai e gli impiegati della Caviro presenti nell‘impianto, cui vanno aggiunti grosso modo duemila lavoratori di altre imprese. E‘ stata la Polizia municipale, tramite megafoni, ad avvertire i residenti della zona rossa edificio per edificio. Una piccola frazione ha chiesto ospitalità nel Pala Cattani, attrezzato anche per questa emergenza dopo quella dovuta all‘alluvione: fra chi è arrivato qui un 80enne residente della zona – "ho sentito l‘esplosione e una volta resomi conto dell‘incendio in corso sono partito", spiega un provato Bruno Bruschi – e alcuni richiedenti asilo. Impossibile al momento effettuare una conta dei danni: il magazzino da cui si è sviluppato l‘incendio è quello che ha avuto la sorte peggiore, così come i silos che ospitava al suo interno.

Filippo Donati