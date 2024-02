Evade da Milano. Voleva andare dalla ex a Ravenna: arrestato sulla porta

È evaso dai domiciliari e ha fatto centinaia di chilometri per venire fino a Ravenna dalla ex fidanzata. Forse a spingerlo è stata la necessità di un ulteriore chiarimento con la donna: di fatto la mossa gli è costata giovedì notte l’arresto in flagranza di reato per evasione.

Per l’uomo - Massimo Michele, 38enne milanese ai domiciliari a San Giovanni in ragione di un provvedimento emesso il 19 gennaio scorso dal tribunale di Trieste per una vicenda di tutt’altra natura - ieri mattina dal giudice Cristiano Coiro è arrivata la convalida dell’arresto eseguito dai carabinieri con divieto di dimora sul territorio comunale ravennate, così come chiesto dal viceprocuratore onorario Simona Bandini. Il gip di Trieste è stato formalmente avvertito di quanto accaduto. E gli atti, per competenza territoriale, sono infine stati trasmessi alla procura di Milano. In quanto al diretto interessato, difeso dall’avvocato Mauro Faccani, ha scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere.

A fare scattare l’intervento del Radiomobile, era stata la stessa ex, una 45enne che abita alle porte della città. La donna, descritta dai militari in forte stato di agitazione, aveva in particolare riferito che il 38enne, evaso ormai da alcuni giorni, a suo avviso si trovava sul territorio ravennate. A quel punto erano scattate le verifiche dalle quali era emerso che l’uomo era evaso il 5 febbraio scorso. Poco prima delle 23 i carabinieri erano tornati all’abitazione della ex trovandovi solo la madre. Nell’occasione avevano deciso di controllare pure le parti comuni del condominio: ed è sul pianerottolo di uno piani che si erano imbattuti nel fuggiasco il quale si era sdraiato forse per non farsi trovare. Dal controllo in banca dati, suol suo conto erano emersi vari precedenti penali e di polizia: come avvalso dal pm di turno Raffaele Belvederi,era allora scattato l’arresto con contestuale misura precautelare della custodia in una cella di sicurezza dell’Arma.

La 38enne, sentita in caserma a verbale sulle circostanze legate alla presenza del 38enne fuori casa sua, non ha voluto fornire alcuna risposta. Sul punto, tra le varie ipotesi non si può scartare nemmeno quella legata al timore per quanto accaduto. Di fatto nella vicenda restano alcuni punti da chiarire: ma il compito spetterà ai pm milanesi.

a.col.