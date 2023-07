Evade durante il trasferimento Detenuto riacciuffato dopo tre ore "Volevo andare dalla fidanzata"

Sostenendo di avere una necessità fisiologica urgente, ha prima neutralizzato un agente con uno spintone e poi è evaso dall’autogrill ‘Santerno Est’ – in territorio di Solarolo - durante la sosta del furgone della polizia penitenziaria che, come disposto dal giudice forlivese Marco De Leva, lo stava trasferendo dal carcere di Forlì ai domiciliari a Modena, città dove è nato e risiede. Una rocambolesca fuga ordita a suo dire per andare a trovare la fidanzata: di fatto correndo, ha tagliato tutta l’autostrada per infilarsi nei campi e raggiungere l’abitato di Faenza. Una volta qui, ha cercato di scappare scavalcando diverse recinzioni. La fuga del 20enne di origine tunisina Mohamed Ben Hafdhallah, è finita dopo quasi tre ore verso le 18 di giovedì scorso in via Medaglie d’Oro grazie anche all’intervento degli agenti del commissariato faentino. Il giovane era stato arrestato martedì sera a Forlì dai carabinieri per lesioni aggravate in merito all’aggressione di due ragazze e l’accoltellamento di un giovane intervenuto in loro difesa.

Tutto, secondo quanto ricostruito dalla polizia, è cominciato verso le 15.20 quando il 20enne, dopo avere urinato dentro al mezzo, ha chiesto di potersi fermare e andare alla toilette. Una sosta tecnica insomma. Gli agenti di scorta a quel punto hanno adottato tutte le misure di sicurezza: hanno cioè chiesto le chiavi del bagno dedicato ai dipendenti per accedere a un luogo nel quale nessun altro avventore sarebbe entrato. Ma una volta nell’atrio, poco dopo essere stato liberato dalle manette, il giovane ha prima finto di entrare nella toilette: è però tornato indietro con uno scatto e ha buttato a terra l’assistente capo che si trovava di fronte a lui. Quindi è scappato tagliando tutte e sei le corsie autostradali. E infine si è dileguato per le campagne faentine. Subito è stato diramato l’allarme: e oltre agli agenti del carcere forlivese, sono intervenuti quelli del locale commissariato e del Nir della polizia penitenziaria di Bologna. Il fuggiasco è stato prima intercettato davanti a un barbiere: ma alla vista delle divise, è scappato entrando in vari cortili e da quelli riuscendo infine a raggiungere il parco Malmerendi. Un agente su una pattuglia lo ha però raggiunto: e il 20enne – continua l’accusa – ha risposto con un pugno in faccia. Quindi di nuovo in fuga su via Laghi attraverso altre abitazioni. A quel punto ad aspettarlo sul tragitto c’era un sovrintendente. Ma nemmeno così il giovane si è fermato: anzi, gli ha morso una mano, gli ha sferrato un pugno e ha persino cercato di colpirlo con un vaso afferrato alla bisogna da una delle case.

Nuova fuga, altre recinzioni scavalcate: ma ormai era circondato. Lo stop definitivo è arrivato vicino a una banca: e visto che il 20enne sembrava deciso a usare le mani sulla polizia anche in quella occasione, gli è stato intimato l’alt pistola in pugno (ma canna puntata verso il suolo). Manette e fine della sortita. Quindi, come disposto dal pm di turno Lucrezia Cirello, è stato dichiarato in arresto per resistenza, evasione e lesioni aggravate (due gli agenti feriti per prognosi iniziali di 6 e 7 giorni). Ieri mattina davanti al giudice Cosimo Pedullà e al viceprocuratore onorario Simona Bandini, per il 20enne, difeso dall’avvocato forlivese Silvia Scaini, l’arresto è stato convalidato con custodia cautelare in carcere in attesa del processo fissato per l’11 settembre.

