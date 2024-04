Evade ma è quasi libero. I carabinieri lo arrestano

"Tre minuti, solo tre minuti", recita la celeberrima canzone dei Negramaro. E potrebbe benissimo essere pure il titolo della vicenda che ha avuto come protagonista un 40enne faentino processato due volte in due giorni. E infine assolto per un’evasione di pochi minuti nella quale era incappato probabilmente per la troppa fretta di tornare libero. Una prescia per la quale ha rischiato di rimediare una seconda condanna: a 10 mesi di reclusione.

Tutto si era innescato quando l’uomo era stato arrestato alcuni mesi or sono per resistenza a pubblico ufficiale nei confronti di due carabinieri intervenuti per sedare un aspro litigio tra lui e la fidanzata. Nello specifico, i due avevano iniziato a discutere mentre si trovavano a casa della madre del 40enne: e allora l’anziana, spaventata, aveva chiamato l’Arma. All’arrivo della pattuglia, l’uomo si era alterato accusando i militari di una inutile ingerenza in una discussione privata. E nel tentativo di escludere i carabinieri dal confronto domestico, il 40enne a un certo punto aveva provato a chiudere la porta della stanza dove si trovava la fidanzata colpendo accidentalmente i due militari.

Davanti al giudice, l’avvocato difensore Nicola Montefiori aveva chiesto un breve termine per preparare il processo e, nel frattempo, per risarcire i carabinieri per ottenere così la specifica attenuante. Il 40enne era tornato libero con obbligo di recarsi a firmare ogni giorno in caserma. Ma era stato sufficiente saltare alcuni giorni per rimediare un primo aggravamento della misura: uguale a obbligo di dimora serale. Una seconda violazione lo aveva poi proiettato agli arresti domiciliari. Intanto, dopo un risarcimento di mille euro all’Arma, l’avvocato Montefiori aveva chiesto un rito abbreviato fissato per martedì scorso. E in quella sede, il giudice aveva condannato l’imputato a due mesi e 20 giorni di reclusione revocandogli i domiciliari. Il 40enne però, anticipando di qualche minuto l’esito dell’udienza, era uscito di casa per un caffè al bar di fronte. E i carabinieri, arrivati per un ultimo controllo, lo avevano arrestato in flagranza per evasione.

Mercoledì mattina ultima puntata: nuovo processo per direttissima nel corso del quale, dopo la convalida dell’arresto, il difensore ha nuovamente chiesto un abbreviato. La procura, codice alla mano, ha chiesto la condanna dell’imputato a dieci mesi e 20 giorni da scontare agli arresti; mentre il difensore ha incentrato la sua difesa sulla mancanza dell’elemento soggettivo: ovvero a suo avviso l’imputato era convinto di essere finalmente tornato libero: anche di andare al bar.

Alla fine il giudice Cristiano Coiro, constata la lievità del fatto, ha assolto il 40enne evitando che un’evasione di pochi minuti si trasformasse per lui in una condanna di tanti mesi. Certo, un bel rischio: dopotutto anche nella canzone dei Negramaro "solo tre minuti" possono fare la differenza.