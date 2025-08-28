Evade per fare una rapina. Arrestato dai carabinieri

Martedì mattina ha deciso di evadere dal suo domicilio di Faenza. E poi, sotto l’effetto di alcolici, ha aggredito un passante: dopo averlo preso a spinte, gli ha rapinato il marsupio con documenti e denaro prima di scappare.

Per questo motivo i carabinieri del Radiomobile manfredo hanno arrestato un 37enne straniero già noto alle forze dell’ordine per i suoi trascorsi giudiziari tanto da essere sottoposto agli arresti domiciliari nella propria abitazione. E lì è rimasto fino all’altro ieri per poi decidere di uscire e rapinare un uomo in strada. Quindi, per non essere individuato, è fuggito a gambe levate ma la scena è stata notata da alcuni testimoni i quali hanno allertato subito i carabinieri. Questi ultimi si sono messi immediatamente alla ricerca del sospettato, infine rintracciandolo e fermandolo poco dopo, dunque ancora in flagranza di reato, mentre tentava di fare perdere le proprie tracce.

Una volta perquisito, è stato trovato in possesso del marsupio, poi restituito alla vittima, nonché di alcuni monili in oro e di due cellulari per i quali non è stato in grado di fornire alcuna valida motivazione sulla loro provenienza: pertanto tali oggetti sono stati sequestrati e presi in custodia dai militari in attesa di individuarne i legittimi proprietari. Il 37enne, come disposto dal pm di turno Raffaele Belvederi, è stato quindi portato in caserma e arrestato per rapina ed evasione, nonché denunciato a piede libero per detenzione di oggetti di dubbia provenienza. A quel punto è stato accompagnato in carcere a Ravenna in attesa di comparire davanti al giudice. In aula il 37enne, se lo riterrà opportuno, avrà modo di spiegare come mai abbia deciso di uscire dai domiciliari e cosa lo abbia spinto a rapinare quell’uomo.

Il reato in questione è descritto dall’articolo 628 del codice penale e prevede che chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia(2), s’impossessi della cosa mobile altrui, è punito in caso di condanna con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da 927 2.500 euro.

Alla stessa pena incappa chi adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione, per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a sé o ad altri l’impunità.

In generale secondo gli ultimi dati ministeriali, le rapine in strada sono la tipologia più comune di rapina in Italia, rappresentando oltre la metà (59%) del totale dei casi. Le rapine negli esercizi commerciali sono poco più del 13% e quelle nelle abitazioni quasi il 7%.