Maledetti Beach Boys
Sergio Gioli
Maledetti Beach Boys
Cronaca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Spiaggia negata ai bimbiMorto punto da insettoDonne spiatePolemica pipe crackSequestro auto di lussoGoldrake in giardino
Acquista il giornale
CronacaEvade per fare una rapina. Arrestato dai carabinieri
28 ago 2025
ANDREA COLOMBARI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Il Resto del Carlino
  2. Ravenna
  3. Cronaca
  4. Evade per fare una rapina. Arrestato dai carabinieri

Evade per fare una rapina. Arrestato dai carabinieri

Un 37enne di origine straniera si trovava ai domiciliari ma è sceso in strada e ha preso di mira un uomo per sottrargli il marsupio con effetti personali.

I cellulari e i monili trovati dai carabinieri del Radiomobile di Faenza addosso all’uomo

I cellulari e i monili trovati dai carabinieri del Radiomobile di Faenza addosso all’uomo

Per approfondire:

Martedì mattina ha deciso di evadere dal suo domicilio di Faenza. E poi, sotto l’effetto di alcolici, ha aggredito un passante: dopo averlo preso a spinte, gli ha rapinato il marsupio con documenti e denaro prima di scappare.

Per questo motivo i carabinieri del Radiomobile manfredo hanno arrestato un 37enne straniero già noto alle forze dell’ordine per i suoi trascorsi giudiziari tanto da essere sottoposto agli arresti domiciliari nella propria abitazione. E lì è rimasto fino all’altro ieri per poi decidere di uscire e rapinare un uomo in strada. Quindi, per non essere individuato, è fuggito a gambe levate ma la scena è stata notata da alcuni testimoni i quali hanno allertato subito i carabinieri. Questi ultimi si sono messi immediatamente alla ricerca del sospettato, infine rintracciandolo e fermandolo poco dopo, dunque ancora in flagranza di reato, mentre tentava di fare perdere le proprie tracce.

Una volta perquisito, è stato trovato in possesso del marsupio, poi restituito alla vittima, nonché di alcuni monili in oro e di due cellulari per i quali non è stato in grado di fornire alcuna valida motivazione sulla loro provenienza: pertanto tali oggetti sono stati sequestrati e presi in custodia dai militari in attesa di individuarne i legittimi proprietari. Il 37enne, come disposto dal pm di turno Raffaele Belvederi, è stato quindi portato in caserma e arrestato per rapina ed evasione, nonché denunciato a piede libero per detenzione di oggetti di dubbia provenienza. A quel punto è stato accompagnato in carcere a Ravenna in attesa di comparire davanti al giudice. In aula il 37enne, se lo riterrà opportuno, avrà modo di spiegare come mai abbia deciso di uscire dai domiciliari e cosa lo abbia spinto a rapinare quell’uomo.

Il reato in questione è descritto dall’articolo 628 del codice penale e prevede che chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia(2), s’impossessi della cosa mobile altrui, è punito in caso di condanna con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da 927 2.500 euro.

Alla stessa pena incappa chi adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione, per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a sé o ad altri l’impunità.

In generale secondo gli ultimi dati ministeriali, le rapine in strada sono la tipologia più comune di rapina in Italia, rappresentando oltre la metà (59%) del totale dei casi. Le rapine negli esercizi commerciali sono poco più del 13% e quelle nelle abitazioni quasi il 7%.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

RapinaCarabinieri