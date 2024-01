Evasione, ci sono 3,8 milioni da riscuotere

Accertati a Cervia nel 2023 oltre 3 milioni e 800 mila euro di evasione fiscale. Questa la cifra totale riferibile agli avvisi di accertamento emessi lo scorso anno relativi al recupero di tributi non versati o non dichiarati riferiti ai cinque anni precedenti. Il dato è quindi andato ben oltre a quello previsto inizialmente. Era infatti stata stimata una cifra di circa 1.765.000 euro, con previsione finale di 2.568.000 euro nel bilancio 2023. Questo significa che nel corso dell’anno appena chiuso si è particolarmente intensificata l’azione degli uffici comunali per il recupero del gettito fiscale, attraverso un’attività di controllo e incrocio delle varie banche dati: catastali, residenze, consumi di utenze, atti di locazione, e altri.

Un dato, dunque, che dimostra il lavoro di controllo effettuato che ha portato accertamenti notevolmente superiori a quelli pronosticati e preventivati. "In questi anni l’amministrazione comunale si è impegnata a contrastare l’evasione fiscale, effettuando controlli e accertamenti costanti e continuativi spiega il sindaco di Cervia Massimo Medri. Inoltre nel corso del 2023, grazie all’impegno degli uffici, l’attività di accertamento si è particolarmente intensificata, facendo emergere un sommerso che ora in parte è stato recuperato e incassato e che lo sarà anche in futuro. Si tratta di somme che da un lato rispondono ai principi dell’equità fiscale nei confronti di coloro che regolarmente pagano le tasse e i tributi locali, dall’altro costituiscono risorse preziose per garantire servizi fondamentali per la collettività". Nel dettaglio, l’attività di accertamento fiscale svolta dal personale del Servizio Tributi nel corso dell’anno 2023 ha permesso all’Ente di accertare: 2.353.000 euro dall’evasione dell’Imposta Municipale Propria (Imu), 1.009.000 euro dall’evasione della Tassa Rifiuti (Tari), 330mila euro dalla Tassa sui Servizi Indivisibili (Tasi), 124.000 euro dall’Imposta di Soggiorno e 13mila euro dalla Tassa di Occupazione del Suolo Pubblico (Tosap).

Inoltre è stata data particolare importanza all’attività di riscossione di avvisi di accertamento emessi negli anni precedenti. Infatti è stato possibile recuperare ed incassare oltre 1,5 milioni di euro, grazie ad un’attività rigorosa e puntuale, effettuata sulla base di rilievi attentamente riscontrati dagli uffici comunali, e all’attivazione da parte degli stessi di oltre 1.700 procedimenti cautelari ed esecutivi come ipoteche, fermi amministrativi e pignoramenti.

Ilaria Bedeschi