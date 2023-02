Evasione fiscale, chiesto il giudizio per i titolari del Papeete

È stata fissata per il 26 giugno l’udienza preliminare del procedimento innescato dalla maxi-inchiesta per evasione fiscale di Procura e Guardia di Finanza di Ravenna, partita dalla società Mib Service, che vede coinvolti una sessantina di imprenditori, per la maggior parte albergatori, ristoratori e titolari di stabilimenti balneari.

Tra gli imputati, davanti al Giudice per l’udienza preliminare Janos Barlotti, ci saranno anche due rappresentanti del gruppo Papeete, il noto stabilimento balneare di Milano Marittima frequentato anche dal leader della Lega Matteo Salvini, nonché da tanti personaggi famosi, del mondo dello sport e dello spettacolo.

Sono 62 le posizioni che saranno al vaglio del giudice, dopo la richiesta di rinvio a giudizio della Procura ravennate. Oltre ai rappresentanti del Papeete, difesi dagli avvocati Chiara Rinaldi e Antonio Petroncini, anche i quattro vertici di Mib (difesi, questi ultimi, dagli avvocati Enrico Ferri e Maria Cristina Colonnelli), ai quali è contestata l’associazione per delinquere finalizzata a commettere reati tributari.

Al centro dell’inchiesta c’era proprio la società nata nel 2010 con il dichiarato scopo di affiancare gli imprenditori del settore turismo, ristorazione e discoteche. Società che operava fornendo al gruppo imprenditoriale consulenze mirate ma in realtà trasformandosi, secondo l’ipotesi accusatoria, in una sorta di cartiera evoluta attraverso un elaborato metodo di riassunzione dei dipendenti e, in alcuni casi, degli amministratori delle stesse aziende clienti.