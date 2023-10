Dalle scarpe al tribunale: "Evasione Irpef milionaria". Angelo Lupis rinviato a giudizio

Ravenna, 17 ottobre 2023 – L’imprenditore Angelo Lupis, creatore del marchio di calzature Ishikawa, ieri è stato rinviato a giudizio da Corrado Schiaretti sia per evasione dell’imposta sul reddito che di quella del valore aggiunto. Dovrà inoltre rispondere di occultamento di scritture contabili. Il processo partirà nell’ottobre 2024 davanti al giudice monocratico.

La svolta è arrivata a margine di diverse udienze al termine delle quali si pensava che Lupis, una volta risarcito l’Erario, potesse accedere a un rito alternativo. Il suo avvocato Carlo Benini ha spiegato che la decisione di difendersi in dibattimento, è nata dalla certezza di non avere mai raggirato il Fisco in alcun modo.

Secondo la richiesta di rinvio a giudizio formulata dal pm Lucrezia Ciriello sulla base delle verifiche della guardia di Finanza, le contestazioni sono relative agli anni che vanno dal 2011 al 2014. In particolare l’Irpef evasa - prosegue l’accusa - sarebbe stata nell’ordine di 120 mila euro, 419 mila euro, 272 mila euro e due milioni e 331 mila euro per un totale quindi di tre milioni e 142 mila euro. Per l’Iva invece il totale calcolato dalla procura, è di 365 mila euro.

Nell’ambito del medesimo procedimento, nel marzo scorso l’immobiliarista Giuseppe Musca e la moglie Susi Ghiselli erano stati condannati quattro anni e mezzo di carcere: si è qui in attesa di appello. Per il terzo imputato, ovvero Luca Midali, indicato come amministratore unico di una delle società coinvolte, era stata pronunciata sentenza di assoluzione così come la stessa procura aveva chiesto.

Nel contesto della vicenda, Musca era stato tirato in ballo in qualità di consulente di Lupis; la moglie del primo, peraltro commercialista, era stata indicata quale consigliere e socio unico di una srl beneficiaria delle somme presumibilmente da riciclare. "Nel 2015 – aveva sottolineato il pm in requisitoria – erano iniziati accertamenti fiscali nei confronti di Lupis totalmente sconosciuto all’Erario". E lui a un certo punto "aveva chiesto di essere sentito. Disse di essersi avvicinato a Musca perché amico di famiglia". Quindi, su imbeccata di questi, "di avere creato la società svizzera Macedonio International Sa proprietaria del marchio".

Lupis in aula aveva detto di avere fatto male a fidarsi di Musca: "Io ci ho messo mezzo milione e non ho incassato un euro". Musca invece aveva garantito di avere fatto solo da consulente per l’internazionalizzazione del marchio e da collaboratore per organizzare l’aumento della produzione. Tutto legittimo a suo dire: il problema era sorto perché, a causa di questioni di cuore, a un certo punto l’altro invece di rimanersene a Miami sarebbe tornato a Ravenna.