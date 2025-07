Evaso dai domiciliari. Ha un incidente: arrestato

Si trovava in detenzione domiciliare. Ma è uscito in auto e ha avuto un incidente. E allora è tornato a casa a piedi lasciando però i suoi documenti sulla vettura, là dove poco dopo li ha trovati la polizia locale. Una notte, quella di giovedì scorso, finita con l’arresto per evasione per Ioan Cristian Marek Lacatus, 33enne di origine romena residente a Ravenna. In particolare poco prima delle 22 una pattuglia si è imbattuta in via Darsena in una Bmw finita fuori strada. A bordo non c’era nessuno ma sul sedile lato conducente ecco il portafogli del 33enne. Grazie alle telecamere di videosorveglianza di via delle Industrie, gli agenti hanno potuto verificare che proprio il 33enne a piedi si era incamminato verso casa sua impiegando circa 17 minuti per arrivare. Dalle verifiche, è poi emerso che l’uomo, che in passato aveva avuto grane con la giustizia per reati contro la persona e il patrimonio, era sottoposto alla misura alternativa della detenzione domiciliare a partire dal settembre 2024 e fino al maggio del 2026.

A spingere verso l’arresto, anche il fatto che avesse guidato un’auto risultata priva di copertura assicurativa e di revisione. E che l’avesse abbandonata dopo l’incidente lasciandola in una posizione di intralcio al traffico. Come disposto dal pm di turno Raffaele Belvederi, il 33enne è stato riaccompagnato ai domiciliari per comparire, ieri mattina, davanti al giudice Natalia Finzi e al viceprocuratore onorario Adolfo Fabiani.

L’uomo, difeso dall’avvocato Alfonso Marra, in aula ha spiegato che sarebbe uscito negli orari concordati con il magistrato della Sorveglianza per andare dalla sua ragazza. A un certo punto si era accorto di avere fatto tardi: e allora si era messo a correre per arrivare a casa: ma in via Darsena, in prossimità di una curva, aveva perso il controllo del mezzo finendo fuori strada. A quel punto, preso dal panico dato che ormai era fuori dagli orari concessi, aveva abbandonato la Bmw per rientrare a casa a piedi. In quanto all’auto, ha precisato di averla comperata a Fornace Zarattini senza ancora averne effettuato il passaggio di proprietà: quando gli era stata venuta, a suo dire gli era stato detto che l’assicurazione c’era.

Il giudice ha convalidato l’arresto e ha ritenuto che la detenzione domiciliari sia sufficiente a tutelare le esigenze cautelari. Il fatto verrà comunque comunicato al tribunale della Sorveglianza.