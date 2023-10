Evaso dai domiciliari per andare al lavoro: "In azienda avevano bisogno"

"L’ho fatto per andare a lavorare: in azienda avevano bisogno di me perché solo io mi occupo di determinati compiti. E fino all’ultimo ho tentato di tenere nascosto al mio datore di essere ai domiciliari". Si è giustificato così, ieri mattina in tribunale a Ravenna durante la direttissima davanti al giudice Cosimo Pedullà (viceprocuratore onorario Adolfo Fabiani), un 52enne di Riolo Terme arrestato nel pomeriggio di venerdì per essere evaso dai domiciliari nella sua abitazione nel paese del Faentino. A trovarlo, nell’azienda presso cui è impiegato, è stata una pattuglia di carabinieri della Stazione di Riolo Terme, chiamata a controllare quotidianamente la presenza del 52enne nella sua abitazione dopo la condanna ai domiciliari per un precedente di guida in stato di ebrezza. I militari, non vedendolo a casa, hanno pensato di andare a cercare l’uomo nell’azienda presso cui lavora e l’hanno trovato proprio lì. Non solo: controllando il marcatempo, è emerso che l’uomo si era recato regolarmente al lavoro per una decina di giorni. Così sono scattate le manette per evaso dai domiciliari.

Ieri mattina in tribunale a Ravenna durante la direttissima è stato lo stesso 52enne, difeso dall’avvocato Silvia Ceroni, a spiegare i motivi dell’evasione: la volontà di continuare ad andare a lavorare, non nascondendo il tentativo di tenere nascosto al datore di essere agli arresti domiciliari.

Il Vpo Fabiani per l’uomo ha chiesto i domiciliari, mentre il giudice pur convalidando l’arresto non ha deciso per alcuna misura cautelare e ha trasmesso gli atti al tribunale.

L’avvocato Ceroni ha chiesto i termini a difesa e il processo è stato rinviato a inizio dicembre.