Evaso dopo abuso sessuale. Inasprita la misura. Ora deve andare in carcere

Era uscito di casa senza alcun permesso nonostante si trovasse ai domiciliari. Tanto che quando la polizia era passata per un controllo, non lo aveva trovato. E così quando era tornato a casa, nel primo pomeriggio del 22 aprile scorso gli agenti di una Volante lo avevano arrestato in flagranza per evasione. E come, disposto dal pm di turno Angela Scorza, lo avevano collocato in custodia precautelare ai domiciliari. Là dove, dopo la convalida dell’arresto avvenuta il giorno dopo, era tornato. Con una spada di Damocle però pendente sulla testa: perché il giudice della direttissima aveva trasmesso gli atti al collega dell’ufficio gip che in precedenza aveva emesso la misura cautelare. Risultato netto: un inasprimento; e così nei giorni scorsi il giovane è finito in carcere a Forlì.

Il protagonista della vicenda è operaio 32enne arrestato dai carabinieri del Radiomobile e posto ai domiciliari su ordinanza di custodia cautelare con l’accusa di avere abusato il 7 aprile scorso di una imprenditrice ravennate ultra-quarantenne spingendola da tergo contro l’androne di un palazzo del centro e provando ad andare oltre prima della reazione veemente della donna. La posizione del giovane, difeso dall’avvocato Luigi Filippo Gualtieri, già contemplava precedenti per estorsione, con un patteggiamento cumulativo a quattro anni e mezzo, oltre a un datato decreto penale di condanna per guida in stato di ebrezza, con estinzione tramite lavori di pubblica utilità. E ora, dal carcere, dovrà fare i conti sia con l’evasione e con la contestata violenza sessuale. In merito a quest’ultima accusa, la donna aveva raccontato che una volta giunta verso le 15 sul portone del palazzo del suo commercialista, si era sentita spingere alle spalle da uno sconosciuto contro un angolo. Era rimasta per un poco paralizzata dalla paura: poi aveva cominciato a urlare e a divincolarsi riuscendo ad allontanare l’aggressore e a chiudergli la porta in faccia. Quindi dai piani sopra erano accorse alcune persone: tra queste, una dipendente che, assieme alla donna, era risalita al primo piano per fotografare il sospettato. Questi, come se nulla fosse, dopo avere tentato di rientrare, camminava per strada attorno al palazzo.