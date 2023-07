Eventi a Lido Adriano, Roberta Cappelletti, Luca Moreno, Diego Zamboni e tanti altri!

Iniziano stasera gli eventi organizzati dalla Pro Loco di Lido Adriano in piazza Vivaldi (alle 21). Il via con Roberta Cappelletti e la sua orchestra, per una serata all’insegna del liscio. Domani appuntamento dedicato ai bambini con Luca Moreno e gli Habanera social club. Mercoledì l’orchestra spettacolo di Diego Zamboni. Venerdì 7 luglio incontro con il dottor Claudio Costa, fondatore della Clinica mobile nel circuito del motomondiale. Sabato 8 luglio Sabrina e gli Altatensione, il 9 luglio The sounds group.