Eventi di Natale, il programma

Presentato alle associazioni di categoria il programma degli eventi organizzati in città per le prossime festività natalizie, che si svilupperà dal 6 dicembre al 6 gennaio 2026. Tutto il centro sarà trasformato in un Villaggio di Natale, decorato con fantastiche luminarie e arricchito dalla grande pista del ghiaccio in piazza Garibaldi. Le iniziative prenderanno il via nel fine settimana che precede la festa dell’8 dicembre, quando è confermata l’accensione, in piazza Garibaldi, del grande albero di Natale, accompagnata dai cori delle scuole del territorio. Nel Magazzino del Sale Torre saranno ospitati eventi a tema: già nell’ultimo fine settimana di novembre e nel primo di dicembre saranno allestiti, a cura di Gipsy Garden, mercatini di Natale con prodotti di artigianato artistico. Per Capodanno confermati intrattenimenti sia sotto la Torre San Michele sia in piazza Garibaldi. Le vie del centro di Milano Marittima diventeranno il palcoscenico di ‘Tacabanda’, la musica del Natale. Torna Mare d’Arte Festival, la rassegna culturale con la direzione artistica di Gianluca Orazi e organizzata in collaborazione con Sky Arte. Nella rotonda Primo Maggio, sarà allestita We Rise by Lifting Others di Marinella Senatore. Nel ricco cartellone degli eventi, protagoniste anche Pinarella e Tagliata, dove è confermato l’ormai tradizionale Tuffo della Befana.