Eventi di ottobre al Giardino delle Erbe di Casola Valsenio

Per il mese di ottobre il Giardino delle Erbe di Casola Valsenio ha in programma una serie di affascinanti eventi pensati per gli amanti della natura, dell’agricoltura sostenibile e dei sapori autentici. Domenica 1 ottobre è previsto l’ultimo corso tecnico della stagione: Semine Autunnali. Un appuntamento dedicato a tutti coloro che desiderano imparare di più sulla semina autunnale di piante. Durante la giornata, i partecipanti hanno l’opportunità di approfondire il riconoscimento dei vari tipi di semi e le tecniche di semina. L’evento termina con una esercitazione sul campo. Le domeniche 8 e 15 ottobre sono dedicate agli Antichi Sapori: un’affascinante visita al Giardino e all’arboreto che accompagna i partecipanti alla scoperta degli alberi dei frutti dimenticati. Durante l’attività, i partecipanti hanno l’opportunità di raccogliere frutti ed erbe spontanee. Biglietti acquistabili su shop.atlantide.net nella sezione dedicata al Giardino delle Erbe. Info: 335 1209933 e [email protected].