Eventi di Pasqua: arte, musica, uova colorate

Arte, musica, spettacolo, mercatini e laboratori per meravigliare grandi e piccini con un ricco programma adatto a tutti. Una manifestazione con la quale dare il benvenuto alla stagione turistica che, da tradizione, comincia in questo lungo fine settimana pasquale. La ‘Primavera Marittima’ sboccerà in viale Roma, piazza Garibaldi, piazzetta Pisacane, Borgomarina e torre San Michele. Anche la spiaggia è pronta ad accogliere le migliaia di persone che stanno arrivando in città e che fino a lunedì pomeriggio trascorreranno in città questo queste giornate di festa. Attività organizzate dal pubblico e dai privati: si potrà anche accedere ai luoghi naturalistici della città come Parco naturale, Casa delle Farfalle e Centro visite Saline. Aperto anche il Museo del Sale e la mostra ai Magazzini del Sale dedicata a Obay. In occasione della Pasqua il centro di Cervia torna a riempirsi di uova, colori e divertimento. In piazza Garibaldi artisti e artigiani disposti su tutta la piazza realizzeranno a mano sculture-uovo artistiche e nei materiali diversi come legno, ceramica, metallo e zucchero. Uova di varie forme e dimensioni addobberanno la piazza mentre la vera star della piazza sarà un uovo artistico gonfiabile alto 6 metri, che non passerà di certo inosservato.

Per i più piccoli, ci saranno giostre gonfiabili e un’area dedicata al tiro a segno, mentre una zona con transenne di legno ospiterà laboratori e spettacoli per bambini. Oggi alle 17 il grande uovo sarà aperto per la gioia degli appassionati del cioccolato. In piazza Pisacane ci sono spettacoli ed esibizioni, laboratori divertenti e balli al ritmo della musica dei DJ set e dei piccoli concerti. I più piccoli potranno divertirsi all’angolo giochi.

Anche due casette di legno gestite dalle attività locali, per mangiare e bere i prodotti del territorio. In viale Roma e piazzale Ascione, giochi antichi di legno e divertirsi a sfidare i propri amici ai giochi tradizionali il tutto accompagnato dalla animazione. In piazzale Ascione sono in programma spettacoli, laboratori, musica, DJ set e concerti che si svolgeranno sul palco per tutto il periodo. Fino a domani sarà aperto anche il Vialetto degli Artisti a Milano Marittima, un evento di promozione culturale, con l’obbiettivo di offrire spazio e visibilità, alle nuove realtà artigianali e alle attuali proposte di stilisti, designer emergenti. Una passeggiata, nel cuore di Milano Marittima alla scoperta di manufatti d’arte e design, dallo stile originale e contemporaneo. Domani, torna anche il Concerto di Pasqua a Milano Marittima nella chiesa Stella Maris insieme al Coro Polifonico e il Quintetto d’Archi Ad Novas. Un Lunedì dell’Angelo nel segno della musica, con un repertorio ogni anno diverso capace di offrire una varietà timbrica ed espressiva che si rinnova ad ogni appuntamento.

Ilaria Bedeschi