"Eventi e più locali per rilanciare il centro"

Comunicazione, eventi, negozi, commercio e locali. Per Progetto civico faentino, il gruppo consigliare nato dalla fusione di Insieme per Cambiare e Per Faenza, sono questi gli ingredienti fondamentali per rilanciare il centro storico, rendendolo più attrattivo nei mesi estivi. Sul tema il gruppo, composto da Massimo Zoli, Paolo Cavina e Massimiliano Penazzi, ha infatti presentato una mozione.

"Siamo a febbraio , l’estate è alle porte – scrivono i tre consiglieri – e noi come di consueto siamo a presentare una mozione sullo stato del centro storico, lo abbiamo fatto nello stesso periodo del 2021 e anche nel 2022". Il gruppo punta infatti all’estate che, "è il periodo nel quale il centro storico di una città può sviluppare il massimo della propria attrattività – prosegue la nota del gruppo – e il nostro centro ha bisogno della massima attenzione e aiuto delle istituzioni per sfruttare a pieno le proprie potenzialità. Occorre pensare a idee concrete per risvegliare la capacità di attrazione della nostra piazza".

Gli elementi su cui puntare per Progetto civico faentino sono proprio una comunicazione "maggiormente efficace, che tenga presente di un calendario di eventi condiviso", gli eventi ("la nostra piazza in passato ha ospitato grandi eventi come lo Zelig tour, concerti importanti, Radio Bruno estate. Perchè questi eventi sono svaniti negli anni? Si può pensare ad un budget eventi da parte del Comune?"), i negozi per "cercare di attrarre marchi e attività interessanti" e i locali da aumentare con "permessi in deroga temporanei a imprenditori che portino idee interessanti" contro la burocrazia.

"Riteniamo che il centro storico sia il cuore pulsante della nostra città e da esso dipenda in buona parte lo stato di salute di Faenza" scrivono i tre consiglieri, che aggiungono che "molte attività vivono momenti difficili, tante sono le vetrine chiuse in piazza, spesso per regole troppo stringenti o burocrazie assurde. Occorre avere coraggio, creare incentivi, prevedere deroghe per imprenditori che abbiano la voglia di investire nel nostro centro, creare un progetto di comunicazione in grado di supportare tutti gli eventi, non solo quelli grossi che già da sé hanno grandi capacità attrattive, investire in eventi, stimolare i locali già presenti e supportare le nuove aperture".