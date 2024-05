Eventi e sport, modifiche alla viabilità

Nel week-end sono in programma modifiche alla viabilità per eventi nel comune di Faenza.

Oggi e domani Castel Raniero ospiterà la ‘Musica nelle aie’.

Fino a domenica l’area di Castel Raniero sarà completamente interdetta al traffico

veicolare, inizialmente, fino a esaurimento posti, dal parcheggio di Villa Rotonda; dopo che quello

spazio verrà esaurito, si chiuderà alla circolazione dei mezzi a motore dalla Rotatoria del Passatore.

Dal 10 al 12 maggio, divieto di sosta con rimozione oltre che nelle zone limitrofe all’evento (via Castel Raniero, via Rinaldini, via Rio Biscia, via Beccara), anche lungo via Firenze, via Canal

Grande, via Calbetta e via Osteria del Gallo.

Per far fronte all’ingente numero di spettatori, ricordando che l’evento nasce da un progetto che

promuove la mobilità sostenibile e per stimolare gli spettatori a raggiungere l’area dell’ex colonia di Castel Raniero a piedi o in bicicletta, saranno disponibili le aree di sosta del Centro Marconi (viale Marconi) e della Fiera in via Risorgimento.

Domani, per lo svolgimento della partita di basket Blacks Faenza- Akern Libertas

Livorno, in programma il 10 e il 12 maggio al Pala Cattani, i parcheggi di via Graziola, sia quello al

lato del Pala Cattani che quello a servizio dell’impianto sportivo della Graziola saranno riservati agli

spettatori.