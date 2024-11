"Eventi natalizi, il Comune è in ritardo"

Problemi con il Natale e la programmazione degli eventi ma, soprattutto, sugli investimenti relativi agli allestimenti a Cervia e Milano Marittima. Infatti, ad oggi, ancora non è stato reso noto come la città si presenterà in occasione delle festività natalizie. Dopo le spese ritenute da alcuni ‘esagerate’ dello scorso anno per l’allestimento del Natale a Milano Marittima quest’anno ci si attende, da una parte, una spesa più morigerata per l’allestimento attorno alla Rotonda 1° maggio ma, dall’altro, la stessa località non vuole rinunciare a un proprio progetto per richiamare anche durante il periodo invernale i turisti. Stesso discorso esteso per il Capodanno.

Pare che, invece, per il centro di Cervia, venga mantenuta la linea degli scorsi anni, valorizzando allestimenti dedicati soprattutto a famiglie, scuole e ragazzi per passeggiate, pattinaggio, cibo e bevande calde. A soffrire della mancanza di decisioni ufficiali sono le categorie che nel Natale decidono di investire restando aperte dato che, fino ad oggi, possono solo promuovere un generico ‘Natale a Cervia’ ma senza un programma dettagliato. Da alcuni anni si è scelto di realizzare due villaggi con relative piste di ghiaccio e le casette: uno in piazza Garibaldi e uno attorno alla rotonda 1° maggio. L’opzione dell’amministrazione, dati i risultati – soprattutto dello scorso anno – ritenuti insoddisfacenti – è se investire e quanto in una duplicazione. L’alternativa potrebbe essere quella di un allestimento natalizio con luci e pochi eventi – forse dedicati più ai bambini – per concentrare l’attenzione sul centro che ospita anche l’albero di Natale. Nessun problema pare invece per i piccoli e medi allestimenti sul resto del territorio comunale – nel quale, molto spesso, sono cittadini, pro loco, associazioni, volontari e consigli di zona a muoversi per organizzare attività ed eventi.

A rendere nota la posizione degli albergatori sullo stallo nella scelta definitiva del Natale - a meno di due mesi dal 25 dicembre è Gianni Casadei, presidente Federalberghi Ascom Cervia. "Natale: la posizione di Federalberghi è che in questi giorni sarebbe utile conoscere il programma che ancora non si sa. Il Comune è un po’ in ritardo sul decidere quali scelte adottare e, ovviamente, gli albergatori che decidono di investire nel Natale, cioè in un momento fuori stagione, in questo modo sono in difficoltà perché non sanno cosa promuovere. Sugli investimenti il ragionamento è che in una situazione complessa è giusto sostenere le attività aperte anche l’inverno ma con una proporzione. Il Natale, però, in generale non può assorbire gli investimenti pari a quelli dell’estate".

Ilaria Bedeschi