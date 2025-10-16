Eventi natalizi, il Comune incontra le associazioni

Si inizia a parlare del programma del prossimo Natale. Dopo le polemiche di Proloco Milano Marittima – che ha visto rigettare il suo progetto – riprese poi anche dall’opposizione, adesso è l’amministrazione a mettere un punto su quello che accadrà durante le feste. Nei prossimi giorni è convocato un incontro con le associazioni di categoria per presentare il calendario degli eventi; sarà presentata una proposta, in modo da essere pronti a promuovere tutti insieme il Natale.

"Siamo pronti per presentare agli operatori economici il progetto Natale 2025 – spiegano il sindaco Mattia Missiroli e gli assessori Federica Bosi e Mirko Boschetti –. Il programma è organizzato con l’obiettivo di offrire alla città e agli ospiti occasioni di svago, serenità e socialità, grazie a una serie di iniziative che si rivolgono a diversi target di persone. Chiederemo alle associazioni di contribuire a promuovere gli eventi e invitare gli ospiti a venire a vivere il Natale a Cervia". Da quest’estate l’amministrazione è al lavoro per predisporre il calendario delle iniziative. Come anticipato nei giorni immediatamente successivi al Ferragosto, il programma si svilupperà da sabato 6 dicembre 2025 a martedì 6 gennaio 2026 con un ricco calendario di eventi. Al momento si stanno definendo gli ultimi dettagli delle iniziative, che vedranno ancora a Cervia la collaborazione con il Consorzio Cervia Centro. Tutto il centro storico verrà trasformato in un Villaggio di Natale, decorato con luminarie e arricchito dalla grande pista del ghiaccio in piazza Garibaldi.

Spettacoli, laboratori e mercatini, oltre a tanti eventi dedicati alle famiglie, saranno gli ingredienti per tutto il periodo di festa. Anche il Borgomarina, la Torre San Michele e l’area dei Magazzini del Sale saranno decorati con fantastiche luminarie, per creare anche qui l’atmosfera magica delle feste natalizie. Per Capodanno sono confermati intrattenimenti sia sotto la Torre San Michele sia in piazza Garibaldi. Anche Milano Marittima si accenderà con allestimenti luminosi artistici che vestiranno a festa la Rotonda Primo Maggio, valorizzando l’ambiente elegante e i pini secolari della Città giardino. Un ricco programma di eventi caratterizzerà i weekend di Milano Marittima, con spettacoli di animazione e intrattenimento. È poi confermato anche l’ormai tradizionale Tuffo della Befana a Pinarella e Tagliata per martedì 6 gennaio 2026, l’evento che è ormai diventato un appuntamento fisso della Riviera dei Pini e ogni anno richiama migliaia di persone che vengono in città per assistere il primo tuffo nell’Adriatico.

Ilaria Bedeschi