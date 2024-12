Eventi per le feste. Domani c’è il pranzo

Tre iniziative per condividere lo spirito natalizio. Il centro sociale Il Tondo premia i soci con momenti di convivialità aperti alla cittadinanza a partire dal pranzo di Natale che si svolgerà domani (costo: 20 euro). A preparare i piatti saranno coloro che hanno seguito i corsi di cucina dello chef Devis Sforzini.

Da Natale ci si sposta a Capodanno. Il veglionissimo del 31 dicembre, dalle 19.30 con l’aperitivo, vedrà dalle 20 la cena a base di pesce, la musica di Attilio Benati, la grande lotteria con in palio un prosciutto, varie attrazioni e la presenza di una cartomante. Prenotazioni entro domani.

Il terzo evento è in occasione dell’epifania, con due appuntamenti. Domenica 5 c’è lo spettacolo di burattini per i più piccoli, dalle 15 con ingresso libero per loro e a pagamento (5 euro) per gli adulti. Seguirà la ’Tombola del riciclo’ con in palio i doni sgraditi ricevuti a Natale, da consegnare nuovamente impacchettati entro il 4 gennaio. Il giorno successivo, lunedì 6 gennaio, la Befana sarà festeggiata con la ’porchettata’ a volontà, a pranzo. Prenotazioni entro il 3 gennaio a 338 6672525, lo stesso anche per gli eventi precedenti. Tutte le iniziative si svolgeranno nella sala polivalente del centro sociale.

m.s.