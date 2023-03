Eventi voluti o dovuti alla casualità

La nostra vita è fatta di cose volute e di altre accadute senza la nostra volontà, dipendenti solo dal caso. E non è detto che le prime siano migliori delle seconde. Di fatto spesso ci troviamo "a esar espôst a la furtôna" (a essere esposti alla fortuna), cioè dipendere dai suoi capricci. A volte, volontà e casualità si combinano in un’unica situazione, come rivela un modo di dire: ’E’ tira a chi ch’ved e l’amaza chi ch’a n’ ved’ (Spara chi vede e ammazza chi non vede). Il detto è riferito a chi non ottiene l’effetto voluto, ma ne causa un altro, che può essere più favorevole. Quindi è il caso di affidarsi alla sorte, perché i casi della vita ’I vén ad su pi’ (Vengono con i loro piedi). Un evento che non si era cercato, può venire avanti per proprio conto.