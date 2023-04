Evento benefico per aiutare i cani cocker

Sabato 15 e domenica 16 aprile a Classe, nell’albergo Sant’Apollinare e nell’area verde pubblica adiacente la Basilica di Sant’ Apollinare in Classe si svolgerà la nuova edizione del “Cocker spring party” un evento benefico, aperto a tutti i tipi di cani e alle loro famiglie, la cui finalità è quella di raccogliere fondi da destinare all’associazione Cocker’s Angel Rescue Italia Onlus per il recupero, cura ed adozione di cocker spaniel in difficoltà, perché abbandonati per strada, salvati da situazioni di disagio, rinchiusi in canili o rinunciati dai proprietari. L’evento è patrocinato dal Comune di Ravenna.

La raccolta fondi sarà effettuata attraverso una cena e un pranzo (con già tutti i posti prenotati) dove i cani sono i benvenuti, nonché un vero e proprio mercatino della solidarietà, che si terranno nel ristorante dell’albergo Sant’Apollinare. Il programma dell’evento, organizzato da tre famiglie ravennati, prevede una passeggiata in spiaggia con gli amici a quattro zampe a Lido Adriano nel pomeriggio del sabato e nella mattinata della domenica nonché, sabato pomeriggio un brindisi in ricordo di Lola l’indimenticata cockerina motociclista che si svolgerà poco prima del tramonto a Classe nell’area in cui è stato realizzato il murale “Viva Lola”.