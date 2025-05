’Evviva, evviva!’ con gli allievi del Musical theatre

Alle 20.45 di stasera, al teatro del Sacro Cuore in via Emaldi 82 a Lugo, palco riservato agli allievi del laboratorio del Musical theatre dell’Università per adulti condotto da Laura Ghera. In scena lo spettacolo ’Evviva, evviva evviva!’ interpretato da Claudio Bianchedi, Mauro Olivucci, Davide Zaganelli, Manuela Montanari, Edi Zini, Caterina Cavina e Anna Maria Pozzetto. Musica a cura dell’ensemble formato da Sabrina Baldassari, Katarzyna Borowka, Martina Donati, Martina Govoni, Paola Marescotti, Cosetta Ravaglia e Alla Shchaslyva. Lo spettacolo è liberamente ispirato al celebre musical ’Aggiungi un posto a tavola’.