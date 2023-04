Ex allievi del Liceo di Lugo, nasce un’associazione

È rivolta a tutti coloro che hanno frequentato il Liceo di Lugo, nei suoi diversi indirizzi di studio. Tra i suoi obiettivi si segnala in particolare quello di sviluppare ulteriormente il senso di appartenenza e di dialogo tra le generazioni, mantenendo vivo il legame con lo stesso Liceo, oltre a promuoverne lo studio delle vicende storiche che lo hanno contraddistinto. Stiamo parlando della nascente Associazione - il cui logo recita ‘Per Aspera ad Astra’ – formata dagli ex allievi del Liceo intitolato al matematico lughese Gregorio Ricci Curbastro (1853-1925), inventore del calcolo differenziale assoluto che servì ad Albert Einstein per la formulazione della teoria della relatività.

A promuoverla sono Giordano Dalmonte e Giancarlo Frassineti, rispettivamente insegnante e dirigente della prestigiosa istituzione situata in viale degli Orsini. "Il Liceo di Lugo – osservano – ha rappresentato e continua a rappresentare un punto di riferimento formativo per tanti giovani di un ampio territorio, coniugando didattica tradizionale e approcci metodologici innovativi. Con i suoi diversi indirizzi di studio (liceo classico, linguistico, scientifico, scientifico opzione scienze applicate scienze umane, ndr) costituisce e ha costituito un riferimento sicuro per ogni richiesta di carattere formativo e culturale di qualità, raccordando la conoscenza scientifica e il sapere umanistico. I suoi studenti hanno maturato un forte attaccamento alla loro scuola, uno spirito identitario che li ha accompagnati nei loro successivi percorsi formativi e di vita, raggiungendo ambiziosi e prestigiosi traguardi in tutte le direzioni: da quelle accademiche, a quelle di ricerca, alle importanti responsabilità economiche, sociali, culturali, amministrative".

Come primo importante avvenimento da celebrare dalla costituenda Associazione viene individuato quello degli ottanta anni di esistenza dell’indirizzo Scientifico, nato nel 1943 come sezione staccata del Liceo scientifico ‘Alfredo Oriani’ di Ravenna. L’incontro con il quale si costituirà formalmente questa bella ed interessante realtà associativa è stato fissato per sabato 6 maggio alle 10,30 nell’Aula magna del liceo di Lugo. Incontro al quale sono invitati tutti coloro i quali sono interessati a farne parte. In quell’occasione, oltre alla votazione dello statuto, si procederà alla nomina del primo Consiglio direttivo. Per richiesta di informazioni utili è stato attivato un apposito indirizzo di posta elettronica, [email protected], a cui il professor Dalmonte fornirà risposta, prima e dopo il suddetto incontro.

Luigi Scardovi