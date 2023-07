Ex Amga abbandonata, allarme igiene

Chiediamo aiuto per un problema igienico sanitario che abbiamo in via Venezia e dintorni a causa dell’ex Amga completamente abbandonata e diventata una colonia di piccioni che prolificano indisturbati. I condomìni vicini sono completamente colonizzati da loro, sono su balconi, finestre, cornicioni e grondaie nidificano ovunque e con le finestre aperte entrano in casa. Sono portatori di malattie e parassiti. Il loro guano è presente ovunque: nei marciapiedi, sui balconi, nelle auto non si può mettere la biancheria ad asciugare. Sono troppi e senza antagonisti, quindi una prolificazione continua. I dissuasori sono inefficaci.

Elisa Bonanzi, residente

Non dimenticate

le vittime dell’alluvione

Già il 26 agosto del 2020 in questa rubrica avevo espresso la mia preoccupazione per la tenuta dei nostri fiumi, purtroppo, essendo il sottoscritto "un comune cittadino", quell’osservazione non ebbe un minimo di attenzione, soprattutto per il motivo che nell’attuale pensiero dominante la specie umana è la più deleteria per la sopravvivenza del pianeta. La natura però non è madre, è matrigna, e quando prende il sopravvento diventa un problema serio; Edward Morgan Foster affermava che "la questione non è cosa sia stabilito dalla natura, o da qualunque altro sciocco, ma da cosa sia giusto". Ricordatevi di quei 17 morti di maggio e delle sofferenze patite da tanti cittadini.

Norino Cani, Fusignano