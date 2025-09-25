Ex Amga in dirittura d’arrivo. Eurospar pronto in novembre, sostituita parte della ciminiera

Taglio del nastro a inizio novembre. Procedono spediti i lavori nell’area ex Amga (la municipalizzata di gas e acqua), tra via di Roma e via Venezia, a due passi dalla Rocca Brancaleone, per costruire un supermercato Eurospar, dove lavoreranno 35 persone. L’organico è al completo: il personale si sta formando in queste settimane in altri punti vendita Eurospar, così da essere pronto tra poco più di un mese. Ieri mattina il cantiere era come sempre operativo; il personale stava intervenendo sulla ciminiera annessa all’ex Officina del gas. Nei mesi scorsi la parte alta è stata demolita in quanto pericolante e sostituita con un segmento in metallo simil Torre Eiffel (quella sottostante è in mattoni; non ci saranno parti in vetro). Sia la ciminiera che l’edificio risalgono al 1863 e sono vincolati. Ad entrare nel merito è Alessandro Urban, direttore regionale Despar Nord: "I lavori stanno procedendo sia esternamente che internamente. La riqualificazione della ciminiera non fa capo a noi, ma a un altro soggetto coinvolto nell’intervento". L’intervento sulla ciminiera sarà terminato tra la fine di settembre e l’inizio di ottobre. In questi mesi "abbiamo effettuato lavori esterni in accordo con la Sovrintendenza (come detto l’immobile è sottoposto a vincolo, ndr)". Altri lavori aggiuntivi il gruppo li ha realizzati d’intesa con il Comune di Ravenna. "Possiamo dire che da qui a fine mese l’intervento sarà ultimato. Così apparirà all’esterno. Poi dovremo completarlo internamente, così da essere pronti per l’inaugurazione del punto vendita a inizio novembre".

Il supermercato Eurospar avrà una superficie di vendita di 1.000 metri quadrati e un parcheggio sotterrano per automobili e moto da 73 posti. "Prodotti freschi e gastronomia d’eccellenza: queste le caratteristiche del supermercato", sintetizza Urban, al quale chiediamo che tipo di valutazione imprenditoriale è stata fatta prima di investire in città. "Strategica, perché mancano supermercati a ridosso del centro storico, quindi la nostra intenzione è fornire un servizio ai residenti e mettere a disposizione una struttura da raggiungere a piedi o in bicicletta". Operazione fatta "recuperando contestualmente un pezzo di città dismesso da tempo". Grossomodo da una trentina d’anni. L’area non ospiterà unicamente il supermercato; ci sarà infatti - l’operazione fa capo a Sgs Holding - un edificio residenziale, che avrà tre piani (con nove alloggi) e si svilupperà lungo via Venezia. La parte residenziale è stata pensata in continuità e a ricucitura del margine con l’edificato esistente; i tempi di questo cantiere non coincidono con quello di Eurospar. L’edificio sarà pronto non prima del 2026. Previsto anche uno spazio verde aperto al pubblico con uno spazio giochi dedicato ai bambini. Il progetto di recupero venne approvato nel 2021 dal consiglio comunale.

