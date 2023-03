Ex Carmine, assegnati i lavori dell’ala su via Garibaldi

Mentre gli interventi avviati oltre un anno fa al complesso monumentale ex Carmine stanno volgendo al termine, altri ne stanno iniziando. Sono stati infatti, appena assegnati, i lavori di restauro dell’ala che dà su via Garibaldi, praticamente nella parte che sovrasta i negozi collocati sul corso.

La ditta che effettuerà l’intervento è la Cooperativa Cear di Ravenna che da una base di 300.000 euro di spesa finanziata tramite i fondi resi disponibili dal PNRR (Piano nazionale di ripresa e resilienza) ha avanzato una proposta al ribasso, l’unica ad essere giunta, pari a circa 216 mila euro ai quali va aggiunta l’Iva.

"Il primo intervento effettuato sul complesso monumentale del Carmine – spiega l’assessora ai lavori pubblici, patrimonio e manutenzioni, Veronica Valmori – è stato finanziato da fondi regionali tramite il programma operativo Por Fesr per un importo di oltre un milione di euro. In quel caso, i lavori sono stati effettuati allo scopo di creare una nuova sede per gli uffici comunali di territorio ed edilizia". Il servizio, prima collocato nel quarto lato del Pavaglione e poi trasferito a Palazzo Tamba dove è attualmente operativo, prenderà pieno possesso dei nuovi uffici entro l’anno.

L’intervento effettuato da Cea Ravenna, Consorzio beni culturali, nel corso del 2022 ha permesso di recuperare e riqualificare l’immobile attraverso lavori di efficientamento energetico, il rifacimento dell’impiantistica elettrica e la ristrutturazione del sottotetto, con particolare attenzione agli affreschi pittorici che contraddistinguono tutto il complesso.

Con l’avvio del cantiere nell’ala di Corso Garibaldi, l’ultima delle porzioni non ancora interessate dal restauro fino ad ora, l’edificio sarà completamente ristrutturato.

"Gli interventi fino ad ora effettuati su uno degli immobili più belli e pregiati del patrimonio comunale – sottolinea l’assessora – hanno permesso l’ampliamento della sua funzione di contenitore di servizi a favore dei cittadini dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna. L’intervento che partirà a breve sarà sicuramente più celere del precedente".

"Per capire esattamente quali saranno le tempistiche richieste aspettiamo il sopralluogo della ditta che eseguirà l’intervento. Negli spazi da ristrutturare – conclude infine l’assessora ai lavori pubblici Veronica Valmori – saranno ricavati altri uffici che al momento non hanno ancora una destinazione precisa. In ogni caso la loro assegnazione sarà definita al termine dell’intervento di riqualificazione e restauro".

Monia Savioli