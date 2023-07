Ex Casa delle Aste, ha senso continuare a costruire?

L’edificio a cui fa riferimento è quello in via Fiume Abbandonato, all’angolo con via Mingaiola. La Casa delle Aste ha avuto sede lì fino al 2008, poi è stata trasferita e l’immobile è stato abbandonato e mai più utilizzato, nonostante fosse di notevoli dimensioni e con attorno un grande cortile. Alcuni anni fa è stato acquistato da una ditta edile che, avendo appena ottenuto il via libera per i lavori, realizzerà una serie di appartamenti. Come è già avvenuto in diverse porzioni di via Fiume Abbandonato negli ultimi vent’anni. Forse, come scrive lei, sarebbe stato bello realizzare lì un’area verde, ma la ditta che ha acquistato il terreno non è una fondazione benefica ed è legittimo che da questa operazione cerchi di guadagnare. La questione è un’altra, e cioè capire se ha ancora senso continuare a sventrare vecchi immobili in centro per realizzare palazzine con appartamenti che somigliano ad alveari e confini con le proprietà vicine quasi inesistenti. Sarebbe interessante capire rispetto a queste ‘ristrutturazioni’, che poi sono demolizioni e ricostruzioni di sana pianta, a quanto ammonta la percentuale di appartamenti venduti e realmente abitati. Sarebbe un discorso più ampio e complesso collegato, però, a una visione delle città e dei centri storici che bisognerebbe cambiare radicalmente.