"Ex caserma, l’apertura continua a slittare" I cittadini sono delusi e rassegnati per i continui ritardi nella conclusione dei lavori alla ex caserma Alighieri, evidenziando una gestione superficiale da parte del Comune. I costi aumentano e l'apertura del parco è ancora lontana, con nuove problematiche che si aggiungono al quadro già critico.