Ex Cavallerizza ko dopo l’alluvione. Via libera ai lavori di sistemazione

C’è il via libera al progetto di ristrutturazione edilizia della palestra Badiali ex Cavallerizza di piazza Dante a Faenza. Ad approvare l’atto con delibera è stata la Giunta faentina. La palestra, utilizzata dalle società sportive in orario pomeridiano e dagli istituti scolastici in orario mattutino, era stata interessata dall’evento alluvionale del 16 maggio, con l’acqua che aveva raggiunto l’altezza di 80 centimetri sulle pareti e aveva completamente allagato la centrale termica interrata. Oggi i locali di quest’ultima e degli spogliatoi sono liberi dall’acqua, la palestra è stata ripulita ed è stato rimosso il pavimento e relativo sottofondo in massetto, ma si è reso necessario un intervento di manutenzione straordinaria che consisterà per la parte edile e impiantistica nel rifacimento della pavimentazione, del controsoffitto e della pannellatura verticale, nel ripristino delle porte, degli intonaci e delle tinteggiature, oltre a interventi specifici negli impianti elettrici e termici. Per quanto concerne la parte strutturale invece i tecnici hanno rilevato che non sono presenti evidenti segni di degrado ma si è rilevata la mancanza di collegamenti efficaci tra i due timpani del fabbricato e il coperto, da cui deriva il rischio di attivazione di meccanismi di collasso.

L’intervento quindi prevede la realizzazione di angolari in acciaio di collegamento tra la muratura del timpano e il coperto in laterocemento con piastre che proseguiranno all’intradosso del solaio di copertura. La spesa complessiva ammonta a 300mila euro, risorse che sono state finanziate da Conad nell’ambito delle donazioni pari a un milione e mezzo, erogate a cinque Comuni nelle province di Forlì-Cesena e Ravenna, tra cui anche Faenza. La palestra Badiali è inoltre destinataria di un finanziamento Pnrr pari a 750mila euro per il progetto di rigenerazione urbana dell’area di piazza Dante. L’alluvione però ha complicato i piani e dilatato i tempi di realizzazione di quell’intervento. Pertanto ora si procederà con l’individuazione delle imprese per la manutenzione straordinaria di cui al progetto approvato e, a conclusione di questi interventi, si procederà con il progetto Pnrr. Nel frattempo le società sportive e le scuole sono state dirottate su altre strutture tra cui il Palabubani, e il padiglione del centro fieristico dove è stato allestito un campo per l’allenamento di pallavolo.

Damiano Ventura