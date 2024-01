Ex colonia di Castel Raniero, riqualificazione entro fine 2025

A dieci mesi dal consiglio comunale in cui si trattò per l’ultima volta l’argomento ‘ex colonia di Castel Raniero’, si è giunti, lo scorso 13 dicembre, alla delibera con cui la Giunta faentina ha approvato la disciplinare, documento fondamentale per procedere, entro 45 giorni dalla sottoscrizione, con i primissimi adempimenti per il progetto di riqualificazione dell’ex colonia. Interventi per i quali il Ministero aveva stanziato nel gennaio 2021 (ma relativamente al 2020, ndr), tramite il bando ‘Grandi progetti Beni culturali’, risorse per 3 milioni e 700mila euro di cui 320mila euro per la progettazione e 3 milioni e 433mila per la realizzazione delle opere. Un intervento che non sarà portato avanti in toto dal Segretariato regionale del Mic, come ipotizzato due anni fa dopo che le risorse furono stanziate, ma che vedrà il Comune di Faenza nei panni giuridici della stazione appaltante con adempimenti tra cui: comunicare al Segretariato regionale data ed estremi di pubblicazione del bando di gara per l’affidamento dei lavori, per l’affidamento dei servizi di progettazione, nonché di garantire l’attuazione di ciascuna fase del procedimento, trasmettere al Segretariato regionale tutti gli accordi, procedure di gara, contratti, incarichi, così come il quadro economico rideterminato e approvato a seguito dell’espletamento delle gare, la documentazione giustificativa inerente la liquidazione delle spese, e infine sottoporre anche eventuali modifiche e variazioni progettuali che dovranno rientrare nella spesa prevista.

All’Asp della Romagna Faentina, che ha approvato il documento a inizio dicembre, sarà richiesto nel termine di un mese di trasmettere al Comune di Faenza l’autorizzazione alla realizzazione dell’intervento con tanto di consegna temporanea dell’immobile per l’esecuzione delle opere, la documentazione tecnica dell’intervento con autorizzazioni e disponibilità del personale tecnico a far parte dell’ufficio di direzione lavori. Al Segretariato regionale del Ministero della Cultura competeranno la garanzia di attuazione dell’intervento, il monitoraggio, il raccordo con il Segretariato generale e le verifiche dalla progettazione alla regolare esecuzione dei lavori fino al collaudo, compreso il pagamento di spese e fatture. Un’altra importante evidenza riguarda le tempistiche. Oltre ai termini perentori riguardanti gli adempimenti delle parti infatti è stato sottoscritto l’avvio delle procedure (progettazione e successivi appalti, ndr) entro sei mesi. E il termine per l’ultimazione dei lavori sarà il 31 dicembre 2025. Un impegno notevole per la struttura tecnica di Palazzo Manfredi, considerati i cantieri Pnrr che interesseranno la città nel 2024 e soprattutto la fase di ricostruzione post alluvione. Un’altra partita riguarderà eventuali altri finanziamenti e risorse da reperire e indirizzare sull’ex colonia, a completamento del progetto che in ogni caso nel giro di qualche mese vedrà almeno un cantiere avviato.

