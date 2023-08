"Ex Conad pronto in autunno, sarà uno spazio per giovani"

Tanti progetti si stanno realizzando a Cervia nel settore della sanità, welfare e comunità. L’assessore Bianca Maria Manzi fa il punto.

L’apertura della Casa della Comunità è stata una grande notizia anche per il Comune.

"L’apertura della struttura è importante per quel territorio perché garantirà la presenza di 3 medici e la continuità assistenziale in un orario di 10 ore, oltre a servizi di segreteria, un punto accoglienza e uno spazio di assistenza infermieristica, un punto prelievi aperto tutti i lunedì, oltre ai già presenti servizi sociali e prenotazioni Cup. Un obiettivo inserito anche nel documento sulla sanità approvato in consiglio comunale che si arricchirà con la presenza di un infermiere di famiglia e dell’apertura dei servizi di promozione alla salute nella ex scuola materna di Castiglione di Cervia. Sono tutti servizi in più per i cittadini attivati in prossimità".

Anche il presidio ospedaliero di Cervia sta diventando un modello di riferimento.

"Il San Giorgio è diventato un modello di studio nella nostra regione e non solo per il percorso che è stato avviato di apertura del Punto di Primo Intervento con la collaborazione dei medici di continuità assistenziale e di infermieri esperti per la gestione dei codici a bassa complessità. Durante il Covid è partita la sperimentazione che ha raggiunto ottimi risultati, tanto da portare ad una riflessione sulla riforma dell’emergenza-urgenza in tutta la regione. A breve, nella Casa della Comunità partiranno i lavori del Pnrr per ristrutturare la dialisi e per riorganizzare alcuni servizi e migliorarli".

Attenzione anche ai giovani con il progetto dello Skatepark.

"Proseguono i lavori per la struttura, che si chiamerà ’Sombrero’: così ha deciso un sondaggio che ha coinvolto giovani del territorio e gli storici frequentatori della vecchia struttura. È un progetto partito grazie al bando della Regione sulla sicurezza urbana integrata e proprio per quello dovrà coinvolgere anche i giovani, oltre a riqualificare l’intera zona. Sono partiti alcuni corsi di avviamento alla disciplina che proseguiranno, grazie alla collaborazione tra vari soggetti vincitori di un bando per la promozione dello Skatepark. Uno degli obiettivi sarà quello di coinvolgere i giovani direttamente nel prendersi cura di quell’area che era in degrado per dare loro diverse opportunità di impegno e di divertimento sano legato allo sport e all’aggregazione".

Come procede la riqualificazione dell’ex Conad?

"È a buon punto e si prevede l’apertura questo autunno. Siamo tutti in attesa di inaugurarlo. Sarà un centro polifunzionale a disposizione del quartiere e di tutta la comunità, soprattutto dei giovani. Uno spazio che offrirà loro la possibilità di esprimere la propria creatività. Il modello sarà la Sala Malva Nord, ma data la grandezza dello spazio e il percorso di partecipazione, le attività che si potranno svolgere saranno maggiori e diversificate, dalla ludoteca per i ragazzini, ad uno spazio studio, conferenze e corsi".

Come prosegue il progetto Cervia Social Food?

"Dopo il grande impegno dei volontari nella gestione delle donazioni ricevute per l’alluvione, volontari che ringrazio infinitamente, si è concluso il percorso partecipativo ’Cervia Prossima’ che ha stabilito alcune modalità di gestione della futura cucina popolare che aprirà in ottobre. È quasi tutto pronto per partire con questo grande progetto di inclusione sociale che ha nei ragazzi del centro socio-occupazionale Ikebana della Cooperativa San Vitale il valore aggiunto. I ragazzi lavoreranno nella cucina così come stanno lavorando già nella libreria Libridine, nella sartoria Risvolto e nell’Emporio Solidale. Sono per loro opportunità di crescita e di indipendenza oltre che di inserimento sociale".

Ilaria Bedeschi