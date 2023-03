Ex Consorzio agrario da scoprire Oggi e domani tanti eventi

Grazie a ‘Tempus Fugit’ oggi e domani per i ravennati sarà l’occasione di scoprire la riva sinistra del canale Candiano in Darsena, per la precisione l’area dell’ex Consorzio Agrario. Il ricco cartellone di eventi, nell’ambito del ‘Progetto Italia-Croazia’, è realizzato da Cna Ravenna, Certimac e Unibo, in collaborazione con XX Aps, Denara, Wasp e Rete Almagià.

"Ci siamo ispirati – racconta Saveria Teston, del coordinamento Tempus – al riuso temporaneo, ai beni culturali e alla portualità, individuando poi quattro temi: materiali, culture, persone e tecnologie". Officina Meme Architetti ha ideato una piazza come elemento circolare con tanti container attorno, mentre Studio Denara ha pensato all’uso di gonfiabili, quelli che si usano per riempire i container in modo che la merce non si sposti, per realizzare la copertura ombreggiante della piazza. Oggi dalle 10, con l’aiuto di una piattaforma aerea, sarà costruito un portale tra i due container più alti in modo che il pubblico possa entrare per gradi nella piazza. In più, domani, sono previsti laboratori per consentire ai partecipanti di autoprodurre un arredo utilizzando solo gonfiabili, corde e lacci. La parte culturale è a cura di XX Aps, di Alessandra Carini e Marco Miccoli. "È in corso un festival di arte urbana – raccontano i curatori – a cui sono stati inviati 5 artisti e 5 artiste, alcuni del territorio, altri già noti anche per aver partecipato a residenze in città. In particolare, dipingeranno i container dell’area ispirandosi a ‘Il Colombre’ di Dino Buzzati. Vederli all’opera è certamente il momento più bello". Stamattina, a partire dalle 10, poi l’opera ‘3 Dante’ sarà traportata dal battistero degli Ariani fino alla Darsena, mentre domani alle 14 dalla Darsena Pop-Up partirà il ‘Murales Bike Tour’ della durata di due ore.

La parte tecnologia è a cura di Wasp con workshop sulla stampa 3D oggi dalle 10 alle 13 alle Artificerie Almagià. ‘Nuove mappe’ è invece il progetto pensato da Rete Almagià come nuova forma di intervento partecipato attraverso azione direte che stabiliscono una relazione di continuità fra il paesaggio e i suoi abitanti. Cantieri Danza e Nebula Aps propongono la performance ‘Interferenze’ , il Teatro del Drago ‘La Strabomba’, l’associazione Norma il ‘Garage Sale’.