Ex convento dei frati Cappuccini. Secoli al servizio della città

Il lieto fine della vendita da parte del complesso dei frati cappuccini di via Oberdan fa ben sperare per il recupero di un vasto comparto che da qualche anno aveva perso ogni funzione ma, è opportuno ricordare, le attività che fra quelle mura hanno trovato luogo negli oltre cento anni della sua storia. Il convento è stato costruito tra il 1891 e il 1894 su disegno di Padre Fiorenzo Ceccarelli insieme alla chiesa di Santa Maria degli Angeli nel cui interno barocco è possibile vedere tra le altre, opere di Benedetto Gennari e Giacomo Anziani. Successivamente la struttura è stata ampliata per affiancare alla regolare attività ecclesiastica un seminario minore e un liceo dei cappuccini bolognesi e romagnoli.

Dal dopoguerra, a seguito del progressivo calo delle vocazioni, lo spazio da gestire cominciò a diventare troppo grande per l’ente religioso che riorganizzò i propri locali mettendoli a disposizione per la città. Dal 1960 al 2000 parte del convento è stato utilizzato per dare alloggio a operai temporaneamente in città, dal 1979 in altri locali al piano terra venne aperto il Centro Sportivo Oberdan, mentre nel frattempo dal 1981 una parte del cortile era già stato adibito a parcheggio Aci, l’attuale area di sosta con accesso da via Port’Aurea. Con il personale ridotto ai minimi termini nel 2014 il monastero venne chiuso dai frati e per la storica costruzione è iniziata una nuova storia dal 2015 grazie alla Fraternità San Damiano, che riaprì al pubblico i locali realizzando una biblioteca tematica e organizzando incontri e spettacoli teatrali. Dal 2021 è calato il sipario sul complesso e ora si attende che tutto questo possa ritornare a essere un tassello importante e vitale del centro storico di Ravenna.

Marco Beneventi