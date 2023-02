Ex convento di Santa Chiara Futuro sempre più incerto

Indietro tutta: la Curia diocesana avrebbe accantonato l’ipotesi di entrare in possesso dell’ex-convento di Santa Chiara e del suo giardino, compresi tra via della Croce e via Sant’Ippolito. Uno scenario che, se confermato, allontanerebbe qualsiasi possibilità di restituzione alla cittadinanza di uno degli angoli più suggestivi del centro storico, popolato da un giardino sconosciuto alla gran parte dei faentini, unico o quasi in Romagna per le sue caratteristiche di scrigno botanico circondato dal tessuto urbano più antico. Il convento sembra dunque destinato a rimanere, almeno per il momento, di proprietà dell’Ordine francescano, possessore dell’immobile e del giardino sin da quando questi erano abitati dalle monache di clausura.

Le clarisse da ormai qualche anno non vivono più lì, essendo state trasferite a Monte Paolo, sui colli forlivesi. Da allora il monastero – aperto in via straordinaria per un evento dedicato alla memoria di Giorgio Celli, che rappresentò la possibilità per alcuni faentini di varcare per la prima volta dopo decenni il cancello del giardino – è precipitato in un limbo in cui rischia di rimanere imprigionato.

L’ultima buona notizia arrivata circa il convento di Santa Chiara fu il vincolo posto dalla Soprintendenza sull’intero complesso, che è dunque al riparo da rischiose trasformazioni edilizie (analoghe a quelle che ad inizio millennio hanno cancellato per sempre il giardino di Santa Caterina, sul lato sud del centro storico) ma non dal rischio di finire dimenticato, e ostaggio sul lungo periodo di un progressivo decadimento.

L’opzione che il Comune possa acquistare il complesso è del tutto fuori discussione: l’unico spiraglio rimasto aperto era legato al giardino, che Palazzo Manfredi avrebbe forse potuto acquisire concordando con la diocesi un qualche tipo di permuta.

Un’operazione improponibile finché il proprietario è l’Ordine francescano: gli eredi contemporanei del ‘poverello d’Assisi’ hanno infatti altre priorità rispetto al giardino del convento di Santa Chiara.

La curia – nonostante il passaggio di proprietà dall’Ordine francescano alla diocesi sarebbe stato a costo zero per l’ente con sede in piazza XI febbraio – sembra non aver intenzione di sobbarcarsi la gestione di un complesso che a quanto pare ritiene troppo complicato, probabilmente anche in virtù del vincolo che impone a qualunque futuro eventuale proprietario di lasciare l’immobile così come appare ora.

A decidere della sua sorte potrebbe dunque essere l’Ordine francescano, dalla sua sede centrale di Assisi, dove il sogno dei faentini di poter riabbracciare un giardino colossale comparso dal nulla nel bel mezzo del centro storico giunge come un’eco lontana.

Filippo Donati