Ex deportati: ritorno a Dachau dopo 27 anni

Nel giugno del 1972 oltre sessanta ex deportati ed ex internati nei campi di prigionia e di concentramento tornarono nei luoghi in cui erano rimasti, fra la vita e la morte, dalla fine del ‘43 fino al ‘45. L’internamento riguardò i militari fatti prigionieri dopo l’8 settembre e avviati ai lavori forzati (molti di loro morirono di stenti); vittime della deportazione furono gli ebrei che non erano riusciti a fuggire dopo il varo delle leggi razziali. Il gruppo ravennate si spinse fino a Dachau; al cimitero militare italiano di Monaco Alfredo Gambi e Ivo Guizzardi (nella foto) deposero una corona.

A cura di Carlo Raggi