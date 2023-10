Ex edicole, cosa farà il Comune dei chioschi?

La “strage delle edicole” è all’ordine del giorno. Ha fatto scalpore la notizia sul fatto che entro la fine dell’anno andranno a chiusura altri quattro punti vendita, riducendo quindi considerevolmente il numero delle attività superstiti, dalle oltre 30 risalenti a una decina di anni fa, alla dozzina scarsa odierna. Considerato che è ormai inutile, e sovrasta le competenze comunali, spiegare il motivo per cui gli edicolanti si ritrovano costretti ad abbassare le serrande, si chiede con una interrogazione al Sindaco ed alla Giunta: quanti siano attualmente i chioschi sul suolo pubblico del Comune di Ravenna risultanti inattivi; se i concessionari con attività inattiva stiano continuando a pagare la Tosap, e in caso contrario, a quanto ammonti il credito Tosap complessivo che il Comune vanta; anche nel caso di regolare pagamento della Tosap, ma rimanendo i chioschi in stato di abbandono, se intenda il Comune sollecitare la rimozione forzata dei manufatti non utilizzati proprio per riqualificare le zone ed evitare conseguenze di degrado, dandosi una tempistica precisa per agire dal momento in cui diviene ufficiale la cessazione delle attività; se si ritenga di prendere più specificamente in mano la situazione annullando la concessione o scegliendo di riqualificare e ridestinare questi chioschi o liberando il suolo pubblico dai manufatti degradati al fine di evitare i fenomeni di degrado.

Alberto Ancarani

consigliere Forza Italia