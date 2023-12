Ex Farmografica, annuncia i licenziamenti

Non c’è pace per i 92 dipendenti della ex Farmografica di Cervia. Ieri mattina, infatti, si è svolto un nuovo presidio davanti all’edificio - ormai prossimo alla chiusura - a seguito della convocazione di un incontro in cui si è anticipata la formalizzazione dei licenziamenti. Alla manifestazione erano presenti i dipendenti, i sindacati, il sindaco Massimo Medri e l’assessore Bianca Maria Manzi. La situazione pareva essere rientrata la settimana scorsa quando il Gruppo Focaccia, al tavolo in Prefettura riunitosi per parlare della vertenza, aveva ribadito mettendola nero su bianco la propria intenzione di rilevare la storica azienda cervese, ora nelle mani della multinazionale austriaca Meyr Melnhof. Ryan Paganelli, segretario Uilcom Uil Ravenna spiega "questa mattina (ieri, ndr) i rappresentanti locali di Meyr Melnhof ci hanno informato che nel pomeriggio arriverà la comunicazione ufficiale per aprire la procedura di licenziamento collettivo. L’accordo in Prefettura della settimana scorsa non è stato rispettato, dato che l’azienda si era impegnata a non fare questo passo nell’immediato ma di aspettare di vedere se la trattativa con il Gruppo Focaccia poteva decollare". I dipendenti ieri mattina avevano le lacrime agli occhi. Saverio Monno, segretario generale Slc Cgil Ravenna, all’uscita dell’edificio dice: "Ci hanno comunicato l’avvio della formalizzazione di una procedura di licenziamento collettiva. Si sono rimangiati quello che ci hanno detto in Prefettura. Ritengono che la trattativa con il Gruppo Focaccia andrà avanti, ma ora non abbiamo più fiducia. È una condotta umanamente riprovevole. Stiamo assistendo a una farsa. Solleciteremo, come già fatto, la convocazione di un tavolo a Roma al Ministero perché la faccenda sia affrontata seriamente. Ufficializzare il licenziamento significa che si mettono in campo procedure di 45 – 75 giorni oltre le quali, fatti tutti i confronti del caso, l’azienda si sentirà libera di poter procedere a iniziative unilaterali e licenziare senza, loro credono, temere vertenze legali".

Anche il prefetto Castrese De Rosa, il presidente della provincia Michele de Pascale e il sindaco Massimo Medri sono intervenuti a stretto giro: "L’azienda ha comunicato che la sede centrale di Vienna ha deciso unilateralmente di non rispettare gli impegni presi dai manager presenti alla riunione in Prefettura". E si aggiunge che "si è resa necessaria una nuova immediata convocazione del tavolo prefettizio, a cui l’azienda questa volta si dovrà presentare con un management in grado di prendere impegni e rispettarli, perché coloro che hanno partecipato alle precedenti riunioni ora sono totalmente destituiti di qualsiasi credibilità". Domani ci sarà un incontro in Prefettura alle 12 e alle 18 un consiglio comunale a Cervia per deliberare sul tema.

Ilaria Bedeschi